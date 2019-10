MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019

Cumpleaños

Para conocimiento se informa que con fecha 19/9/19 el Ministerio de Seguridad La Plata, mediante Resolución 2019-1157-GDEA-MSGP dispuso el pase a retiro activo obligatorio del Mayor CARLOS ANIBAL SARACHA, quien desempeñaba sus funciones en nuestra localidad como Perito Verificador de Automotores desde el año 1997 a la fecha. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 10 de octunre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros úes nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colanoraciones a la Sevretaría Parroquial Pueyrredon 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.10.10. ----- FRASE DEL DIA La mayor parte de nuestras desgracias resultan más soportables que los comentarios que de ellas hacen nuestros amigos. Charles Caleb Colton (1780-1832) Poeta inglés. RENZO PROVIDENZA 8.10.19 Feliz cumple primo!!! Nelda. ----- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. MADRES UNIDAS DE CAMPANA INVITA A todo el publico en gral. niños adolescentes y adultos a la Madres Unidas de Campana invita a la Suelta de Globos que como todos los años se hace para recordar a cada uno que está en el cielo ademas de en nuestro corazón. Será el día Domingo 13 de Octubre desde las 14 hs. habra bailes y feria artesanal. La suelta es a las 17 hs. Los esperamos a todos. v.12.10. DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.30.11.