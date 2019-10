MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019

Cumpleaños

MADRES UNIDAS DE CAMPANA INVITA A todo el publico en gral. niños adolescentes y adultos a la Madres Unidas de Campana invita a la Suelta de Globos que como todos los años se hace para recordar a cada uno que está en el cielo ademas de en nuestro corazón. Será el día Domingo 13 de Octubre desde las 14 hs. habra bailes y feria artesanal. La suelta es a las 17 hs. Los esperamos a todos. v.12.10. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. FRASE DEL DIA Si sufres injusticias consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. Pitágoras de Samos. DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.25.10. ----- AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante GIORDANO VERONICA ANDREA progenitora del causante CECERE MARCELO GABRIEL con intervención de la UFI y a cargo del Dr. Matias Ferreiros se solicita la colaboración de la poblacion para dar con el paradero del causante CECERE MARCELO GABRIEL argentino instruido de 23 años de edad DNI 39.094.369 nacido el 9 de diciembre de 1995 domiciliado en Bruni Nº 411 de este medio quien resulta ser de contextura fisica delgada de aproximadamente 1.55 mts de altura de tez blanca cabellos cortos oscuros quien no cuenta con caracteristicas particulares que al momento de retirarse vestia remera negra, pantalón de jeans azul campera blanca con recuadros negros con capucha. Quien el día 19 de agosto de 2019 en el horario de las 19 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Llamar al tel de la Comisaria: 03489-422025. v.12.10. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 10 de octunre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros úes nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colanoraciones a la Sevretaría Parroquial Pueyrredon 989 Tel. 423574. Muchas gracias!!