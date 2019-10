Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) BODAS DE ORO!!!! 10.10.69 10.10.19 Lo que sentimos por este regalo que la vida nos da de poder ver a nuestros padres celebrar sus bodas de oro no se puede definir, no se puede explicar con palabras. Hoy para ustedes es un día festivo y de emociones diversas, de tantos y tantos recuerdos. Unos serán de colores muy vivos, otros quizás en blanco y negro pero hoy pueden mirar al cielo y sentirse agradecidos por tanta dicha… No importan las nubes o las preocupaciones, porque su felicidad nace de adentro. Miren ahora a su alrededor, a toda la familia que los quiere y que es el fruto del amor. De la entrega. De la ternura y el trabajo. Del cariño y la paciencia. Y de la sobrenatural misericordia de Dios. Todo comenzó con aquella primera mirada, de la que ya jamás han podido prescindir. 50 años de casados no son fáciles y ustedes nos han demostrado que es posible recorrer una vida en pareja. Una vida llena de recuerdos, de alegrías y también penas, pero siempre juntos. Gracias por nunca dejarnos solos, porque se siente bien siempre volver a casa..Festejemos, porque cincuenta años de amor, no se festejan todos los días, y porque no todas las noches son noches de oro como hoy…Viejos, gracias por esta familia! Brindamos por estos 50 Años juntos! Y POR MUCHOS MAS!!!.. LOS AMAMOS ETERNAMENTE.. Sus hijos, Yernos, Nueras y sus adorables nietos….. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 10 de octunre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros úes nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colanoraciones a la Sevretaría Parroquial Pueyrredon 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.10.10. FRASE DEL DIA Aquí soy extranjero porque nadie me entiende. Ovidio (43 AC-17) Poeta latino. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. SE OFRECE RECOMPENSA BLANQUITA Se perdió el 26/9 en Zona Plaza Italia. Es blanca con un circulo negro en el lomo. Tel. 15-348917 GRAN BINGO A BENEFICIO DE LEON MOYANO Para hacer su primera operación de paladar hendido Lugar: Soc. Fomento de las Campanas calle Demarco 30 dia 12 de octubre 13.30 hs. El valor del carton de la última jugada es $ 100. Quintina $ 500. Lleno $ 1500. Pedí tu cartón al 03489-313803. Hacé rugir el león que llevas dentro tuyo. Te esperamos desde ya muchas gracias. v.12.10. ----- DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.25.10. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)