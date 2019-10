SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) MI DULCE NIETA UMA FELIZ CUMPLE! Hoy 12 de octubre es el cumple de Uma Luz mi querida nieta. Ya cumples 6 años que pases un bello día rodeada del amor de tus papis Adrian y Roxana y tus hermanos Valentín y Helena. Hoy te veremos y festejaremos. Tus bisabuelos, abuelos, tíos , primos y amiguitos del jardin. Soy feliz de verte crecer y ser una hermosa e inteligente niña. Te amo tu Abu Marita ----- GRAN BINGO A BENEFICIO DE LEON MOYANO Para hacer su primera operación de paladar hendido Lugar: Soc. Fomento de las Campanas calle Demarco 30 dia 12 de octubre 13.30 hs. El valor del carton de la última jugada es $ 100. Quintina $ 500. Lleno $ 1500. Pedí tu cartón al 03489-313803. Hacé rugir el león que llevas dentro tuyo. Te esperamos desde ya muchas gracias. v.12.10. ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 19 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este sabado 19 de octubre a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. Super premios con.la entrada por el dia de la Madre. V.19.10. ----- DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.25.10. JUAN CARLOS ROMA 12-10-19 Hoy cumple años un negro muy querido para mi y para toda su familia, especialmente para alguien muy mimosa, para él, que es su nietita Jazmín. Le deseamos un cariñoso saludo en el día de su cim,pleaños y que siga siendo tan feliz como ahora. Te quiere mucho, tu mamá Betty. SE OFRECE RECOMPENSA BLANQUITA Se perdió el 26/9 en Zona Plaza Italia. Es blanca con un circulo negro en el lomo. Tel. 15-348917 MADRES UNIDAS DE CAMPANA INVITA A todo el publico en gral. niños adolescentes y adultos a la Madres Unidas de Campana invita a la Suelta de Globos que como todos los años se hace para recordar a cada uno que está en el cielo ademas de en nuestro corazón. Será el día Domingo 13 de Octubre desde las 14 hs. habra bailes y feria artesanal. La suelta es a las 17 hs. Los esperamos a todos. v.12.10. SE BUSCA PERRA PERDIDA LABRADORA NEGRA 5 años. Se perdio en Del Pino y Paso. Comunicarse al 432609. v.13.10. FRASE DEL DIA El secreto de la felicidad en el amor consiste menos en ser ciego que en cerrar los ojos cuando hace falta. Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. ----- ----- ----- ENAMORÁNDOME DE VOS Por Nahuel Sánchez Saliendo de la Apocalipsis love te pude encontrar,

esclavos de mis deseos , y cautivo de un amor profundo

que te quiero regalar. El corazón comenzó a palpitar,

Inhibido por tanta belleza y resplandor, robarte instantes

para recordarte en casa es medicina para mi Soledad… . Me trasladaste al ideal, salí por un momento de la realidad

Imaginándome con vos de la mano y contemplando

el aroma y el roce de tu piel. Amo tu lucidez, leo tu

desnudez. La angustia me acompaña en tu ausencia, extrañarte

por ahora es mi condena … . Verte me hace tan bien me acerca al éxtasis de la felicidad,

sucumbo en la debilidad de quererte besar. Quizás esto que siento

muera conmigo, solo espero una señal, dame una oportunidad

yo te quiero enamorar , un lugar en tu corazón voy a reclamar… . Los prejuicios y las heridas nos enfrentan cada día, no puedo

hacer otra cosa más que esperar ,los malos amores del pasado

nos acobardan, no ser correspondidos nos destruye. Prefiero la

sorpresa de un mensaje tuyo, tu confesión, el anhelo es el buen

final de la ilusión convertida en realidad… ------ CONFESION Me humilla la verguenza del fracaso

que yo mismo elaboré en mi ignorancia.

Me humilla, recordar esas instancias,

donde ayer sin pudor cambié mis pasos. . El tiempo cruel verdugo y siempre escaso,

hoy muestra de mis yerros la importancia,

mientras toma el futuro relevancia

sumergiendo al pasado en el ocaso. . Mentira! Que no intenten convencerme.

No existe ya el perdón de los pecados;

es la ley del tallón que al excederme,

me grita en el rostro, "lo has logrado". . Basta ya! Hoy no busco defenderme,

un hombre paga siempre lo adeudado. Manuel Carlos Gutierraz Integrante de C.A.L. ------ Pág. siguiente (2/3)