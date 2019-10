DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019

Cumpleaños

DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.25.10. FRASE DEL DIA "Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo."Emiliano Zapata CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 19 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este sabado 19 de octubre a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. Super premios con.la entrada por el dia de la Madre. V.19.10. FELIZ DIA!! CAROLINA MAZZEI!!! Nelda ----- SE OFRECE RECOMPENSA BLANQUITA Se perdió el 26/9 en Zona Plaza Italia. Es blanca con un circulo negro en el lomo. Tel. 15-348917 MADRES UNIDAS DE CAMPANA INVITA A todo el publico en gral. niños adolescentes y adultos a la Madres Unidas de Campana invita a la Suelta de Globos que como todos los años se hace para recordar a cada uno que está en el cielo ademas de en nuestro corazón. Será el día Domingo 13 de Octubre desde las 14 hs. habra bailes y feria artesanal. La suelta es a las 17 hs. Los esperamos a todos. v.12.10. SE BUSCA PERRA PERDIDA LABRADORA NEGRA 5 años. Se perdio en Del Pino y Paso. Comunicarse al 432609. v.13.10.