MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019

Entretenimiento Familiar Sabado 19 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este sabado 19 de octubre a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. Super premios con.la entrada por el dia de la Madre. V.19.10. FRASE DEL DIA Los malvados son como las moscas que recorren el cuerpo de los hombres y sólo se detienen en sus llagas. Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés. AGRADECIMIENTO Integrantes de la Agrupacion Gaucha "El Revenque" del Bº San Jacinto junto al vecino Martín R. Malvicino agradece al Sr. Hector Aguila (vicepresidente) de la Soc. de Fomento de dicho Nº por cedernos el salón para la Peña a beneficio de dicho vecino. Asi como también al intendente Sebastian Abella por su apoyo y donaciones pero también a todos y cada uno de los que vinieron a colaborar con Martin y su familia. Inmensamente agradecidos. AGRADECIMIENTO La familia de Leon Moyano agradece infinitamente al público que se hizo presente en el Bingo a beneficio de Leon como asi también a la Municipalidad, Agrupaciones políticas y todos los donantes que de corazón donaran algo. Otra vez muchas gracias. Flía de Leon. RADIO CLUB CAMPANA CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 25.10.2019 a las 20 hs. en sede social Coletta 992 para realizar el siguiente orden del dia: 1-Elección de 2 socios para firmar el Acta. 2-Lectura y Consideración del Acta anterior. 3-Consideración y Memoria del Balance Gral. del periodo vencido. En caso de no reunir mayoria la Asamblea se celebrará después de una hora del llamado. Comision Directiva. v.18.10. ----- DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.25.10. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10.