VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019

CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. FRASE DEL DIA La ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza. Napoleón I EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA"EL IDIOMA DEL FOLKLORE RADIODALE 92.3 O WWW.RADIODALE.NET Programa Folclorico Cultural Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra Elvirita declarado de interes provincial en 2007 sabados de 9 a 11 hs. Historia, comentarios difusion de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro pais con nuestra musica folklorica. contacto : 431870. Mjes de texto whatsap y audio al 15341930. Desde aap store radiodale. Difusión de la lengua quichua. Conduccion: Susana G. Becherucci y Ramon Acosta 15 años difundiendo nuestra cultura,recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.19.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 19 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este sabado 19 de octubre a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. Super premios con.la entrada por el dia de la Madre. V.19.10.