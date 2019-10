DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) MADRE Si hoy la tuviera... Le diria más "te amo" No la juzgaría La comprenderia mas La mimaría Le prepararía una sopa La maquillaría Le haria menos reproches La llevaria a pasear Le regalaria jazmines La abrazaria más. El día de la Madre es todos los dias de nuestra vida. Nelda Fischer ----- MADRE Madre símbolo de amor

sos como el sol cuando asoma,

un arrullo de paloma

y en el jardín de la vida

eres la flor preferida

que nos regala su aroma. . Como agua de manantial

que encierra tanta pureza

don de la naturaleza

que te ha querido imitar

más nunca podrá igualar

Madre, tu noble grandeza. . Con la palabra no alcanza

lo que debo agradecer

el habernos dado el ser,

la que tanto nos cuidó

y su guarda nos brindó

al momento de crecer. . Es un pedazo de cielo

que Dios puso en mi destino

sos cual suave torbellino

que va dejando su huella

y para mi esa estrella

que ilumina mi camino. . Madre, como un homenaje

quiero en tu día volar

así podré retiornar

a tus brazos con cariño

como lo hacía de niño

y en tu regazo soñar. . Dichoso el que le tiene

que la puede disfrutar

con dulzura acariciar

ese rostro tan querido

quienes la hemos perdido

su recuerdo idolatrar. Raúl Berra Integrante Campana Amanecer Literario ----- Madre, te espero en la duda Madre, te espero

en la duda

en la esquina del sentimiento

en la ancha espesura

de topacio

en el recóndito rincón

de la impaciencia. .

Debítame la vida,

el espejo azul de los pájaros,

el firmamento florido del mar

con nubes de lana y azúcar. . Madre,aguarda.

No te vayas.

Ocúltate en el bosque de mis venas. .

Sufraga tu óvulo de amor y paz

en esta ardiente realidad desconocida. .

Antes que el incendio

FRASE DEL DIA Feliz día de la Madre, que Dios bendiga a todas las Madres de la tierra y que las llene de toda la felicidad y el amor incondicional de sus hijos. JUBILEO 2019 Los matrimonios del Jubileo 94 que están cumpliendo sus Bodas de Oro y concurrieron al Jubileo 2019 quieren agradecer a los organizadores el cariño y las atenciones recibidas durante la ceremonia religiosa y la fiesta que siguió luego. Todo fue muy emotivo y organizado. Gracias por todo el esfuerzo realizado y los hermosos momentos vividos. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. VIEJA Vieja: cuanto hace que no te escribo. Bueno la idea me la dio Carmelete que aunque te haga enojar te quiere y ama como a nada ni nadie en el mundo y justo eso sos para el Mundo...y nada...en este día te deseamos lo mejor y aunque no lo veas yo te amo y quiero con el corazón: Tus hijos, marido y nietos y bisnieto...te amamos vieja!!! Carmelo ----- DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.25.10. -----