MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. ----- DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.25.10. ----- AGRADECIMIENTO Somos los vecinos de al lado donde ocurrió el trágico incendio y muerte de uno de sus moradores en la calle Saavedra entre Salmini y Liniers el día 20 de octubre. Por este medio queremos agradecer el laborioso y arriesgado trabajo de los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, cuya dotación estaba compuesta por: Lauque, Valdez, Toñones, Sanchez, Molina, Werwert, Micael, Gomez, Cravioto, Padula, Miñones, Sosa, Martinoli, Mugnolo. A los vecinos Marcelo Tejerina, su hijo y esposa, Defensa Civil, Same, Policía Científica, Agentes de Tránsito, Rescate k9, a la Jefa de Gabinete de la Municipalidad Sra. Mariela Schvartz y también a las personas que con su llamada alertaron a los bomberos. CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El próximo viernes 25 de octubre el Circulo Amigos del Tango realiza su 4ta. Charla del presente año. En esta oportunidad el disertante Raúl Berra evocará al gran compositor ejecutante y director de orquesta LEOPOLDO FEDERICO y a los intérpretes de la misma. Se escuchará música grabada, seleccionada especialmente y en vivo, como es habitual. La cita es en la Sala Ezio Mollo de la Municipalidad el VIERNES 25 a las 18.30 hs. Auspicia Sub Sexcretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación. Entrada libre y gratuita. JUBILEO 2019 Los matrimonios del Jubileo 94 que están cumpliendo sus Bodas de Oro y concurrieron al Jubileo 2019 quieren agradecer a los organizadores el cariño y las atenciones recibidas durante la ceremonia religiosa y la fiesta que siguió luego. Todo fue muy emotivo y organizado. Gracias por todo el esfuerzo realizado y los hermosos momentos vividos. TURISMO 2019 El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas Privados de Campana, invita al viaje que realizaremos a Carlos Paz - Cordoba. Salida desde Campana el 18-11-19 a las 24 hs, Regreso el 26-11-19 en horas de la tarde. Media Pension, 7 dias de estadia en Hotel Colonia 12 de Octubre, 1 excursion a Villa General Belgrano y 1 excursion a Cura Brochero. Informes y consultas en 25 de Mayo 987 Bis, reja verde - 03489-420127 - Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 hs. Te esperamos. 15.11. FRASE DEL DIA "Toda lágrima enseña a los mortales una verdad". Ugo Foscolo LIDIA Y OSCAR 1959 - 2019 El 15 de octbre celebramos nuestro 60 aniversario de casados. Toda una vida compartida con alegrías y tristezas. Gracias por habernos permitido llegar juntos y poder brindar una bez mas. Tu lo hiciste posible. Te damos gracias Señor!. CUMPLEAÑOS ALMA VIOLETA GONZALEZ Hoy es un día especial ya que cumple años Nº 10 de mi ahijada Alma Violeta Gonzalez. Que disfrutes este día. Podria escribir muchas cosas pero prefiero decirte que cuentes conmigo. Tu padrino: Fredy.