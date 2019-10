JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2019

Cumpleaños

CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. ----- Es muy doloroso perder un ser querido por eso estamos para ayudarte y entre todos alivianar nuestro dolor. Nos reunimos los sabados de 15 a 19 hs en Capilla del Señor 781. Te esperamos!!!!! ----- CIRCULO AMIGOS DEL TANGO Este viernes 25 de octubre el Círculo Amigos del Tango realiza su 4ta. Charla del presente año. En esta oportunidad el disertante Raúl Berra evocará al gran compositor ejecutante y director de orquesta LEOPOLDO FEDERICO y a los intérpretes de la misma. Se escuchará música grabada, seleccionada especialmente y en vivo, como es habitual. La cita es en la Sala Ezio Mollo de la Municipalidad el VIERNES 25 a las 18.30 hs. Auspicia Sub Secretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación. Entrada libre y gratuita. ----- DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.25.10.