VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

PERRO ENCONTRADO Perro negro aún cachorro, encontrado en zona mitre y belgrano. Estamos buscando a su familia. Cualquier información comunicarse al 3489697605. V.31.10. "ANIMATE A ESCUCHAR LO QUE TU CUERPO TE QUIERE DECIR" Decodificación Biológica "Todo conflicto Psicólogico se traduce en Biológico". Charla Informativa Miercoles 30 de octubre 16 hs Castelli 433 (Reservar lugar). Expone Aldo D. Dominguez. El cuerpo es biológico y las enfermedades síntomas malestares, es el lenguaje del cuerpó para comunicvarse. La Decodificación Biológica es una técnica de sanación a través de un acompañamiento terapéitico complementario, no invasivo ni sustitutivo de ningún otro tratamiento médico, psicológico o farmacéutico, que por medio de su metodología busca que toda persona enferma tome conciencia de la emocion que da origen al síntoma, sea propia o heredada de nuestro árbol genealógico. Una toma plena de conciencia facilita la utilización de los tratamientos médicos, la efectividad de los medicamentos, la reduccióndel tiempo por medio del síntoma y la posibilidad de erradicar la emoción oculta que lo programó. El Decodificador acompaña el proceso desde el respeto y el amor. Perdónate, perdona, amate y ama. CURAR no es SANAR y para Sanar hay que CAMBIAR. "No hay cambio sin acción". Face: Deco Biologia. v.28.10. ----- DIA 26 DE OCTUBRE Invitamos al Torneo de Truco a "la bolsa". Sorteo 10 hs. Inscripción socios $ 40 No socios $ 50. Traer para compartir. Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.25.10. AGRADECIMIENTO Quiero hacer llegar mi profundo agradecimiento al Equipo de Trabajo del FRENTE DE TODOS Campana quiene el pasado lunes 21 de octubre alrededor de las 20 hs encontraron en la Plaza Eduardo Costa la billetera que había perdido allí. Lograron localizarme para informame la situación y que podía pasar a retirarla por la sede del Partido en Belgrano y Becerra. Y así lo hice el día martes 22/10 logrando recuperarla en idénticas e intactas condiciones. Honestidad y generosidad absolutas! Nuevamente muchísimas gracias!! Lidia Copertari. v.27.10. FRASE DEL DIA "Quien no castiga el mal, ordena que se haga". Leonardo Da Vinci JUBILEO 2019 Los matrimonios del Jubileo 94 que están cumpliendo sus Bodas de Oro y concurrieron al Jubileo 2019 quieren agradecer a los organizadores el cariño y las atenciones recibidas durante la ceremonia religiosa y la fiesta que siguió luego. Todo fue muy emotivo y organizado. Gracias por todo el esfuerzo realizado y los hermosos momentos vividos.