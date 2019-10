Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. PERRO ENCONTRADO Perro negro aún cachorro, encontrado en zona mitre y belgrano. Estamos buscando a su familia. Cualquier información comunicarse al 3489697605. V.31.10. FRASE DEL DIA Dejemos que el pasado sea el pasado. Homero (VIII AC-VIII AC) Poeta y rapsoda griego. DESVELO Me quedé ahí

guardado en los rincones

de mi alma buscando refugio,

protección a mi cansancio

a mis desvelos. . A mis noches de insomnio

donde se escuchan los latidos

retumbando en medio

de la oscuridad carcelera

¡Dije tu nombre una vez más!

Buscándote, amándote

en la eternidad de mis desvelos. . En la misma noche que volaron

los pájaros nocturnos

acurrucándose en los brazos

de nácar de tu alma. De Luis Pisaco Derechos de autor Fotografía: Adriana Tasin Escrito: 05-10-2019- Campana Argentina- ----- CINERARIO Parroquia Ntra. Sra. de Luján y de los Ss. Aps. Pedro y Pablo Nuestra Parroquia ofrece un lugar para el depósito definitivo de las cenizas de nuestros seres queridos difuntos que fueron cremados. Un lugar sagrado en nuestro templo, un lugar de oración y de paz. Para los cristianos las cenizas son restos mortales de ese ser querido que ha vivido con nosotros, que ya compartió la muerte con Jesús y esperamos que comparta su resurrección. La parroquia ofrece un lugar digno para depositar las cenizas de nuestros queridos difuntos. Por estar en el templo parroquial, el lugar tiene acceso para la oración y las visitas en los días y horarios de Misa. Secretaría Cinerario - Viernes de 10 a 11 hs Paso 1130 - Campana - Tel.: (03489) 15544821 ----- Pág. siguiente (2/3)