DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2019

Pág. siguiente (2/3) CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. FRASE DEL DIA "La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir". Jacques Benigne Bossuet (1627-1704) Clérigo católico francés y escritor. AGRADECIMIENTO Quiero agradecer a los Sres. que me asistieron tras sufrir una caída en la calle. A la Sra. Ester que me ayuda en todo momento. A todos muchas gracias!! Sra. ROSA PERRO ENCONTRADO "> "> Perro negro aún cachorro, encontrado en zona mitre y belgrano. Estamos buscando a su familia. Cualquier información comunicarse al 3489697605. V.31.10. FRASE DEL DIA Dejemos que el pasado sea el pasado. Homero (VIII AC-VIII AC) Poeta y rapsoda griego. CINERARIO Parroquia Ntra. Sra. de Luján y de los Ss. Aps. Pedro y Pablo Nuestra Parroquia ofrece un lugar para el depósito definitivo de las cenizas de nuestros seres queridos difuntos que fueron cremados. Un lugar sagrado en nuestro templo, un lugar de oración y de paz. Para los cristianos las cenizas son restos mortales de ese ser querido que ha vivido con nosotros, que ya compartió la muerte con Jesús y esperamos que comparta su resurrección. La parroquia ofrece un lugar digno para depositar las cenizas de nuestros queridos difuntos. Por estar en el templo parroquial, el lugar tiene acceso para la oración y las visitas en los días y horarios de Misa. Secretaría Cinerario - Viernes de 10 a 11 hs Paso 1130 - Campana - Tel.: (03489) 15544821 ----- Andando detrás del misterio me quede

pensando en tus ojos negros

ayer he perdido el mundo

mirando mi corazón y mis sueños. . Quien saber porque capricho yo pienso en tus ojos

negros tan dulces y tan mezquinos

me miran siempre de lejos

por mas que quiero escapar me enredo en ellos . Y al fuego del corazón caí en la trampa

de tus ojos negros

Sin sospechar que la suerte ya estaba echada.

Entré sin llamar y asi caí en tus ojos negros .

Me quedaría sufriendo toda la vida por ellos

me quedaría pensando en tus ojos negros

que hacen sentir el dolor que te dejo ciego

y asi caí en la trampa de tus ojos negros. . Se fueron muy lejos y no volverán jamás

solo queda el recuerdo tristeza y pena

recordando tus ojos negros y un adios

