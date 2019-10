Cumpleaños

MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2019

AGRADECIMIENTO Los vecinos del Edificio de Guemes y Belgrano agradecen a los Bomberos Voluntarios por su rapido accionar. EXTRAVIO SE GRATIFICARA Se perdio se llama Enzo, que se encuentra con tratamiento veterinario. (Un Niños de Dos añitos lo espera) Zona Barrio 9 de Julio. SE GRATIFICARA. Llamar: 3489 231505 o 3489 231484. ----- Es muy doloroso perder un ser querido por eso estamos para ayudarte y entre todos alivianar nuestro dolor. Nos reunimos los sabados de 15 a 19 hs. en Capilla del Señor 781. Te esperamos!!!!! FRASE DEL DIA Los reyes quieren ser absolutos; los nobles quieren ser independientes; los pueblos quieren ser felices. Louis Emmanuel Dupaty (1775-1851) Dramaturgo francés. FELIZ CUMPLEAÑOS Para mi amada nietita Julieta Sol en el dia de su cumpleaños Nº 10 toda la bendición de Dios. Abuela Patricia. Gran Peña FOLKLÓRICA Te esperamos en Casa Esperanza, Buenos Aires 205 el próximo 9 de noviembre a partir de las 17.00 horas para disfrutar de la música y de la danza de nuestra tierra, con la presencia de: *Grupo TAKIRI canto *Los abuelos del Folklore *Taller de folklore y canto a cargo de los jóvenes de Grupo *Tiempo de Campo * Escuela de folklore de Germán Rearte *Noelia Martínez * Marta Daniele * Ballet Martin Fierro infanto juvenil y adultos. Habrá buffet a cargo del Grupo Esperanza. Entrada libre y gratuita. v.9.11. JUBILADOS DEL PETROLEO INVITACION El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados, compañeros en actividad y público en general a un almuerzo familiar el Sábado 09 de Noviembre a las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponibles en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE = 420127, los días Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 horas. Valor socios $ 450, invitados $ 550 - Solo venta de 100 tarjetas o hasta el Miércoles 6 de Noviembre. SUB COMISION DE FIESTAS. V.9.11. PERRO ENCONTRADO Perro negro aún cachorro, encontrado en zona mitre y belgrano. Estamos buscando a su familia. Cualquier información comunicarse al 3489697605. V.31.10. EXTRAVIO Se ha extraviado estuche con un par de anteojos y una llave adentro. En el trayecto de Rocca y 25 de Mayo por Sarmiento y Luis Costa hasta Verdi, Capilla Santa Barbara. Quien lo haya encontrado acercarlo a la direccion de este diario Rocca 161. v.31.10. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 3 - 16.30 hs org: Ballet Eluney Los esperamos este domingo 15 a las 16.30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9a vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.3.11.