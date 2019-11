JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2019

Cumpleaños

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 3 - 16.30 hs org: Ballet Eluney Los esperamos este domingo 15 a las 16.30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9a vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.3.11 ----- SE GRATIFICARA Se perdio se llama Enzo, que se encuentra con tratamiento veterinario. (Un Niños de Dos añitos lo espera) Zona Barrio 9 de Julio. SE GRATIFICARA Llamar: 3489 231505 o 3489 231484 ----- Gran Peña FOLKLÓRICA Te esperamos en Casa Esperanza, Buenos Aires 205 el próximo 9 de noviembre a partir de las 17.00 horas para disfrutar de la música y de la danza de nuestra tierra, con la presencia de: *Grupo TAKIRI canto *Los abuelos del Folklore *Taller de folklore y canto a cargo de los jóvenes de Grupo *Tiempo de Campo * Escuela de folklore de Germán Rearte *Noelia Martínez * Marta Daniele * Ballet Martin Fierro infanto juvenil y adultos. Habrá buffet a cargo del Grupo Esperanza. Entrada libre y gratuita. v.9.11. TROPICAL BARRIENTOS Este viernes actua en PARRILLA NUESTRO LUGAR Colectora Ruta 9 km95 (FRENTE AL PEAJE) entre Zárate y Lima. Este sabado La "SUPER SUPER" actua en JUBELEN (Guemes al 400 Escobar) junto al afamado GRUPO MALAGATA SI GRUPO MALAGATA Y LA "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS EN JUBELEN. Domingo 3 en el Baile del PAQUETITO (Zárate).. v.2.11. FRASE DEL DIA Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio. Mahatma Gandhi EXTRAVIO Se ha extraviado estuche con un par de anteojos y una llave adentro. En el trayecto de Rocca y 25 de Mayo por Sarmiento y Luis Costa hasta Verdi, Capilla Santa Barbara. Quien lo haya encontrado acercarlo a la direccion de este diario Rocca 161. v.31.10. EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion a nombre de LAURA VERONICA ROLDAN y de Bruno y Mateo Paredes. Quien lo haya encontrado por favor dirigirse a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias. v.3.11. PERRO ENCONTRADO Perro negro aún cachorro, encontrado en zona mitre y belgrano. Estamos buscando a su familia. Cualquier información comunicarse al 3489697605. V.31.10. ----- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.31.10.