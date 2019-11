VIERNES 1º DE NOVIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo - 3 - 16.30 hs org: Ballet Eluney Los esperamos este domingo 15 a las 16.30 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada participas de todos los premios, ademas en la 9a vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.3.11 EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion a nombre de LAURA VERONICA ROLDAN y de Bruno y Mateo Paredes. Quien lo haya encontrado por favor dirigirse a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias. v.3.11. ----- MI CULPA El olvido cubrió mi vida entera,

enterré los recuerdos muy profundo

y reanudé mi marcha por el mundo

ignorando una voz, que dijo espera. . Traté de ser feliz, como cualquiera,

vagando por vagar oh vagabundo!

que quiso aprovechar cada segundo,

sin importar lo efímero que era. . No intente jamás medir distancias,

cuanto anduve, tampoco cuanto falta,

los límites carecen de importancia

cuando todo objetivo se descarta. . Culpa extraña, restable relevancia,

EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion a nombre de LAURA VERONICA ROLDAN y de Bruno y Mateo Paredes. Quien lo haya encontrado por favor dirigirse a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias. v.3.11. ----- MI CULPA El olvido cubrió mi vida entera, enterré los recuerdos muy profundo y reanudé mi marcha por el mundo ignorando una voz, que dijo espera. . Traté de ser feliz, como cualquiera, vagando por vagar oh vagabundo! que quiso aprovechar cada segundo, sin importar lo efímero que era. . No intente jamás medir distancias, cuanto anduve, tampoco cuanto falta, los límites carecen de importancia cuando todo objetivo se descarta. . Culpa extraña, restable relevancia, a los valores que cordura exalta. Manuel Carlos Gutíerrez Integrante de CAL ----- FRASE DEL DIA El verdadero discípulo es el que supera al maestro. Aristóteles NACIO JUSTINA EN BARILOCHE! El día 30/10/19 nació Justina hija de Juan Correa y Manuela Illarramendi. Felicitaciones a la hermosa familia. Bisabuela Noemi. HOY EN EL DIA DE TU CUMPLE ...49 Te deseamos felicidad!! Y compartas todo el amorsis de tu reina y tu princesa: Alicia y Naciana ----- CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 14 de noviembre se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, v iáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.14.11. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11. ----- Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.3.11.