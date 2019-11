Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 2 DE NOVIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion a nombre de LAURA VERONICA ROLDAN y de Bruno y Mateo Paredes. Quien lo haya encontrado por favor dirigirse a la redaccion de este diario Rocca 161. Gracias. v.3.11. ----- CINERARIO Parroquia Ntra. Sra. de Luján y de los Ss. Aps. Pedro y Pablo Nuestra Parroquia ofrece un lugar para el depósito definitivo de las cenizas de nuestros seres queridos difuntos que fueron cremados. Un lugar sagrado en nuestro templo, un lugar de oración y de paz. Para los cristianos las cenizas son restos mortales de ese ser querido que ha vivido con nosotros, que ya compartió la muerte con Jesús y esperamos que comparta su resurrección. La parroquia ofrece un lugar digno para depositar las cenizas de nuestros queridos difuntos. Por estar en el templo parroquial, el lugar tiene acceso para la oración y las visitas en los días y horarios de Misa. Secretaría Cinerario - Viernes de 10 a 11 hs. Paso 1130 - Campana - Tel.: (03489) 15544821. ----- TROPICAL BARRIENTOS Este viernes actua en PARRILLA NUESTRO LUGAR Colectora Ruta 9 km95 (FRENTE AL PEAJE) entre Zárate y Lima. Este sabado La "SUPER SUPER" actua en JUBELEN (Guemes al 400 Escobar) junto al afamado GRUPO MALAGATA SI GRUPO MALAGATA Y LA "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS EN JUBELEN. Domingo 3 en el Baile del PAQUETITO (Zárate).. v.2.11. ----- FRASE DEL DIA El auténtico observador contempla tranquila y despreocupadamente los nuevos tiempos revolucionarios. Novalis (1772-1801) Friedrich von Hardenberg. Poeta y filósofo alemán. ----- PANADERIA FENIX Le damos las gracias por parte de la E.P. Nº 24 "Carlos Saavedra Lamas" por las donaciones recibidas para el festejo del día del Isleño, pasamos un dia feliz con la comunidad educativa y todos los isleños. Muchas gracias por estar siempre junto a nosotros. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11. FRIGORIFICO "TIENDA DE CARNES" La E.P.Nº 24 "Carlos Saavedra Lamas" les da las gracias al Frigorífico Tienda de Carnes por la donación otorgada a la institución educativa, para el día mas importante que es el dia del isleño. Muchas gracias por ayudarnos y acompañarnos este día. ----- CAMINA POR LA VIDA Camina despacio con pasos firmes siente la tierra, nútrete de ella, siente en la planta de tus pies, la energía de la vida, camina en busca de tu destino, y... camina, camina... Por la vida! Por Luis Alberto Pisaco Escrito: 06/01/17 Imagen de Luis Pisaco ----- Gran Peña FOLKLÓRICA Te esperamos en Casa Esperanza, Buenos Aires 205 el próximo 9 de noviembre a partir de las 17.00 horas para disfrutar de la música y de la danza de nuestra tierra, con la presencia de: *Grupo TAKIRI canto *Los abuelos del Folklore *Taller de folklore y canto a cargo de los jóvenes de Grupo *Tiempo de Campo * Escuela de folklore de Germán Rearte *Noelia Martínez * Marta Daniele * Ballet Martin Fierro infanto juvenil y adultos. Habrá buffet a cargo del Grupo Esperanza. Entrada libre y gratuita. v.9.11. ----- PRIMAVERA Con aromas de primavera

la brisa trajo tu nombre

llegaste con tu equipaje

de muchos paisajes

un canto de himnos

y trinos de gorriones

despiertan los gajos del follaje

hora del atardecer

cuando el sol acecha

el vuelo de una mariposa tardia

en mi voz

un silencio de versos nuevos

quieren renacer

como flor prendida a su rama

para inventar colores

cada vez que regreses o partas. Adelina Fontanella Campana Amanecer Literario ----- Pág. siguiente (2/3)