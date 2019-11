Cumpleaños

MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2019

ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS CIERRE DE CICLO LITERARIO EN SMITHFIELD GOLF CLUB El martes 29 de octubre en las instalaciones del Smithfield Club Zárate se llevó a cabo el cierre del Taller de Lectura Crítica que dicta la Profesora Vilma Molea en la Asociación de Docentes Jubilados Campana. Los integrantes de los dos grupos "Los Ängeles de Borges" y "Las Forenses" compartieron un té y disfrutaron de una tarde al aire libre donde hubo bailes, juegos y una representación ingeniosa y creativa en homenaje a Leonardo Da Vinci,el genio florentino analizado en el presente año. Todo se desarrolló en un ambiente de alegría y sincera camaradería. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 14 de noviembre se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, v iáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.14.11. FRASE DEL DIA La angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. Martin Heidegger (1889-1976) Filósofo alemán. EPB 12 La EP 12 invita a todos los ex-alumnos, ex-docentes y ex- auxiliares al Festival que se realizará el 8/11/19 de 17 a 21.30 hs en la Sociedad de Fomento ,para compartir un rato ameno ya que el 9 de noviembre la escuela cumple sus 60 años, los esperamos . v.7.11. PARA REFLEXIONAR Que es la vida? Un momento de 70 u 80 años. La muerte ,un breve instante. Nosotros no quejamos de todo, somos incorformistas Hoy es hoy aqui somos ;una planta,un objeto,un poco de sol, un poco flor. Porque digo esto ,me pasa nos pasa,sentada,sin sentido ,de repente mi mirada se dirige a un verde,con flores blancas,ni una palabra y el amor por la vida. Ahi cobro sentido y digo , nos aqui somos un todo ... Autora :Cristaldo Edith. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11. Gran Peña FOLKLÓRICA Te esperamos en Casa Esperanza, Buenos Aires 205 el próximo 9 de noviembre a partir de las 17.00 horas para disfrutar de la música y de la danza de nuestra tierra, con la presencia de: *Grupo TAKIRI canto *Los abuelos del Folklore *Taller de folklore y canto a cargo de los jóvenes de Grupo *Tiempo de Campo * Escuela de folklore de Germán Rearte *Noelia Martínez * Marta Daniele * Ballet Martin Fierro infanto juvenil y adultos. Habrá buffet a cargo del Grupo Esperanza. Entrada libre y gratuita. v.9.11. GRUPO ESPERANZA ASOCIACIÓN CIVIL. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 3 de diciembre de 2019, en la sede social, Buenos Aires N* 205, Campana, Bs. As., a las 18,30 horas, a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1*) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA; 2*) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES CUADROS Y ANEXOS E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO N* 14 FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019; Norma Marquesate, Presidente; Carla Rodriguez, Secretaria. v.10.11. AGRADECIMIENTO Por este medio FAMILIA NORES quiere hacer llegar su agradecimiento al sindicato portuario "Supa Campana" por su acompañamiento hacia JOSÉ ESTEBAN NORES y toda su familia. También agradecer especialmente al Sr. Gustavo Rodríguez y Carlos Villanueva y el acompañamiento de todos sus compañeros de trabajo. Es muy doloroso perder un ser querido por eso estamos para ayudarte y entre todos alivianar nuestro dolor. Nos reunimos los sabados de 15 a 19 hs en Capilla del Señor 781. Te esperamos!!!!!