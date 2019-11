Cumpleaños

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 14 de noviembre se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, v iáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.14.11. PARA REFLEXIONAR Que es la vida? Un momento de 70 u 80 años. La muerte ,un breve instante. Nosotros no quejamos de todo, somos incorformistas Hoy es hoy aqui somos ;una planta,un objeto,un poco de sol, un poco flor. Porque digo esto ,me pasa nos pasa,sentada,sin sentido ,de repente mi mirada se dirige a un verde,con flores blancas,ni una palabra y el amor por la vida. Ahi cobro sentido y digo , nos aqui somos un todo ... Autora :Cristaldo Edith. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11. JARDIN 901 CAMPANA Peña Folklorica El Jardín 901 Manuel Belgrano, Invita a la comunidad y vecinos a participar de la Gran Peña Folklorica a realizarse el día Viernes 8 de Noviembre en el frente de nuestra Institución. Calle Guemes 1087Turno Mañana 10Hs Turno Tarde 13:30Hs. Los esperamos para festejar juntos nuestras costumbres!!! V.8.11. Gran Peña FOLKLÓRICA Te esperamos en Casa Esperanza, Buenos Aires 205 el próximo 9 de noviembre a partir de las 17.00 horas para disfrutar de la música y de la danza de nuestra tierra, con la presencia de: *Grupo TAKIRI canto *Los abuelos del Folklore *Taller de folklore y canto a cargo de los jóvenes de Grupo *Tiempo de Campo * Escuela de folklore de Germán Rearte *Noelia Martínez * Marta Daniele * Ballet Martin Fierro infanto juvenil y adultos. Habrá buffet a cargo del Grupo Esperanza. Entrada libre y gratuita. v.9.11. GRUPO ESPERANZA ASOCIACIÓN CIVIL. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 3 de diciembre de 2019, en la sede social, Buenos Aires N* 205, Campana, Bs. As., a las 18,30 horas, a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1*) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA; 2*) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES CUADROS Y ANEXOS E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO N* 14 FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019; Norma Marquesate, Presidente; Carla Rodriguez, Secretaria. v.10.11.