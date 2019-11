Cumpleaños

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11. TURISMO 2019 El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas Privados de Campana, invita al viaje que realizaremos a Carlos Paz - Cordoba. Salida desde Campana el 18-11-19 a las 24 hs, Regreso el 26-11-19 en horas de la tarde. Media Pension, 7 dias de estadia en Hotel Colonia 12 de Octubre, 1 excursion a Villa General Belgrano y 1 excursion a Cura Brochero. Informes y consultas en 25 de Mayo 987 Bis, reja verde - 03489-420127 - Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 hs. Te esperamos. 15.11. FRASE DEL DIA Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges Gran Peña FOLKLÓRICA Te esperamos en Casa Esperanza, Buenos Aires 205 el próximo 9 de noviembre a partir de las 17.00 horas para disfrutar de la música y de la danza de nuestra tierra, con la presencia de: *Grupo TAKIRI canto *Los abuelos del Folklore *Taller de folklore y canto a cargo de los jóvenes de Grupo *Tiempo de Campo * Escuela de folklore de Germán Rearte *Noelia Martínez * Marta Daniele * Ballet Martin Fierro infanto juvenil y adultos. Habrá buffet a cargo del Grupo Esperanza. Entrada libre y gratuita. v.9.11. PARA REFLEXIONAR Que es la vida? Un momento de 70 u 80 años. La muerte ,un breve instante. Nosotros no quejamos de todo, somos incorformistas Hoy es hoy aqui somos ;una planta,un objeto,un poco de sol, un poco flor. Porque digo esto ,me pasa nos pasa,sentada,sin sentido ,de repente mi mirada se dirige a un verde,con flores blancas,ni una palabra y el amor por la vida. Ahi cobro sentido y digo , nos aqui somos un todo ... Autora: Cristaldo Edith.