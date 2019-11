Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) Gran Peña FOLKLÓRICA Te esperamos en Casa Esperanza, Buenos Aires 205 el próximo 9 de noviembre a partir de las 17.00 horas para disfrutar de la música y de la danza de nuestra tierra, con la presencia de: *Grupo TAKIRI canto *Los abuelos del Folklore *Taller de folklore y canto a cargo de los jóvenes de Grupo *Tiempo de Campo * Escuela de folklore de Germán Rearte *Noelia Martínez * Marta Daniele * Ballet Martin Fierro infanto juvenil y adultos. Habrá buffet a cargo del Grupo Esperanza. Entrada libre y gratuita. v.9.11. FRASE DEL DIA He comprendido que hay dos verdades, una de las cuales jamás debe ser dicha. Albert Camus CINERARIO Parroquia Ntra. Sra. de Luján y de los Ss. Aps. Pedro y Pablo Nuestra Parroquia ofrece un lugar para el depósito definitivo de las cenizas de nuestros seres queridos difuntos que fueron cremados. Un lugar sagrado en nuestro templo, un lugar de oración y de paz. Para los cristianos las cenizas son restos mortales de ese ser querido que ha vivido con nosotros, que ya compartió la muerte con Jesús y esperamos que comparta su resurrección. La parroquia ofrece un lugar digno para depositar las cenizas de nuestros queridos difuntos. Por estar en el templo parroquial, el lugar tiene acceso para la oración y las visitas en los días y horarios de Misa. Secretaría Cinerario - Viernes de 10 a 11 hs Paso 1130 - Campana - Tel.: (03489) 15544821 ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 24 - 17.00 Hs Los esperamos este domingo 24 a las 17.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada de $ 230,00 participas de todos los premios, ademas en la 9° vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.24.11. TURISMO 2019 El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas Privados de Campana, invita al viaje que realizaremos a Carlos Paz - Cordoba. Salida desde Campana el 18-11-19 a las 24 hs, Regreso el 26-11-19 en horas de la tarde. Media Pension, 7 dias de estadia en Hotel Colonia 12 de Octubre, 1 excursion a Villa General Belgrano y 1 excursion a Cura Brochero. Informes y consultas en 25 de Mayo 987 Bis, reja verde - 03489-420127 - Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 hs. Te esperamos. 15.11. PARA REFLEXIONAR Que es la vida? Un momento de 70 u 80 años. La muerte ,un breve instante. Nosotros no quejamos de todo, somos incorformistas Hoy es hoy aqui somos ;una planta,un objeto,un poco de sol, un poco flor. Porque digo esto ,me pasa nos pasa,sentada,sin sentido ,de repente mi mirada se dirige a un verde,con flores blancas,ni una palabra y el amor por la vida. Ahi cobro sentido y digo , nos aqui somos un todo ... Autora: Cristaldo Edith. ----- Pág. siguiente (2/3)