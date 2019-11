Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GRAN PEÑA FOLKLÓRICA Te esperamos en Casa Esperanza, Buenos Aires 205 el próximo 9 de noviembre a partir de las 17.00 horas para disfrutar de la música y de la danza de nuestra tierra, con la presencia de: *Grupo TAKIRI canto *Los abuelos del Folklore *Taller de folklore y canto a cargo de los jóvenes de Grupo *Tiempo de Campo * Escuela de folklore de Germán Rearte *Noelia Martínez * Marta Daniele * Ballet Martin Fierro infanto juvenil y adultos. Habrá buffet a cargo del Grupo Esperanza. Entrada libre y gratuita. v.9.11. FRASE DEL DIA Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple. Charles Bukowski (1920-1994) Escritor estadounidense. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 24 - 17.00 Hs Los esperamos este domingo 24 a las 17.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada de $ 230,00 participas de todos los premios, ademas en la 9° vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.24.11. AGRADECIMIENTO Por la presente queremos agradecer al Intendente Sr. Abella y a su equipo de trabajo por las obras realizadas y en ejecución en nuestro Bº La Argentina, cumpliendo con las necesidades planteadas en reuniones barriales con la participación de todos los vecinos. Siendo los puntos destacados: - la pavimientación de 5 cuadras, dándole un nuevo ingreso y egreso a nuestro Barrio - montaje de cámaras de seguridad reforzando la iluminación en las cuadras y/o zonas inseguras. Esperando podamos seguir trabajando en forma conjunta por el bien de nuestra Comunidad y nuestra hermosa Ciudad, apoyando su nueva y continuada gestión. Ramírez Esteban DNI 21.960.679. Comisión Sociedad de Fomento Bº La Argentina CINERARIO Parroquia Ntra. Sra. de Luján y de los Ss. Aps. Pedro y Pablo Nuestra Parroquia ofrece un lugar para el depósito definitivo de las cenizas de nuestros seres queridos difuntos que fueron cremados. Un lugar sagrado en nuestro templo, un lugar de oración y de paz. Para los cristianos las cenizas son restos mortales de ese ser querido que ha vivido con nosotros, que ya compartió la muerte con Jesús y esperamos que comparta su resurrección. La parroquia ofrece un lugar digno para depositar las cenizas de nuestros queridos difuntos. Por estar en el templo parroquial, el lugar tiene acceso para la oración y las visitas en los días y horarios de Misa. Secretaría Cinerario - Viernes de 10 a 11 hs Paso 1130 - Campana - Tel.: (03489) 15544821 ----- CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 14 de noviembre se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, v iáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.14.11. ----- Pág. siguiente (2/3)