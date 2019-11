Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11 ----- Entretenimiento Familiar Domingo - 24 - 17.00 Hs Los esperamos este domingo 24 a las 17.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada de $ 230,00 participas de todos los premios, ademas en la 9° vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.24.11. ----- FRASE DEL DIA "Siempre se ha creído que existe algo que se llama destino, pero siempre se ha creído también que hay otra cosa que se llama albedrío. Lo que califica al hombre es el equilibrio de esa contradicción" -- Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico. ------ AGRADECIMIENTO Los pacientes de la Dra. Nadia, odontóloga de la salita del barrio Las Campanas le queremos decir ¡Muchas gracias! Por su esmero, su atención para con nosotros. Gracias por ser tan puntual y profesional, pero por sobre todo Gracias por ser tan buena persona GRACIAS ----- Espartaco resiste Y susurra en los oídos

de los rebeldes del sur

marcha América Latina

codo a codo

alinea rescatadas utopías

que goteadas de sangre asesinada ayer

asoman siempre semillas . Espartaco resiste . Apuran nuestras legiones

decisiones de libertad

y la marcha vertebral andina

empuja a los tramposos

y hace tambalear sus dominios . Espartacos luchan . Verdeazules y cementos

serán atravesados por

sus puños alzados

sus canciones al viento

sus palabras de sol

sus pieles morenas . Sabias

Inquebrantables . Resiste Espartaco

América Latina

Brota. Cristina Colombo 11-19 ----- Torneo Dominó Interno 23/11Socios $40 la inscripción. No socios jubilados $50. Sorteo 10 horas. Traer almuerzo, algo para compartir. v.22.11 ----- Pág. siguiente (2/3)