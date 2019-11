Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 24 - 17.00 Hs Los esperamos este domingo 24 a las 17.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada de $ 230,00 participas de todos los premios, ademas en la 9° vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.24.11. "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folklore. Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural. Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. Elvirita. Declarado de interés provincial en 2007. Sábados de 9 a 11 horas. Historia, comentarios, Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 431870 mensajes de texto Whatsapp y audio 15341930. Desde aapstore radiodale Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.16.11 CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11 ----- Torneo Dominó Interno 23/11Socios $40 la inscripción. No socios jubilados $50. Sorteo 10 horas. Traer almuerzo, algo para compartir. v.22.11 AGRADECIMIENTO CLINICA DELTA Sector Terapia Intensiva Sr. Jefe: Dr. Diego Sebastián VELA De mi mayor consideración: Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Ud y a todo el Personal Médico de la sección Terapia Intensiva de dicha Clínica, quienes realmente demostraron un Profesionalismo de alto nivel, arbitraron todos los medios necesarios para salvarme la vida tras haber sufrido un TEP, a la vez que mantenían constantemente informada a mi esposa e hijas sobre la marcha de mi tratamiento dentro de la Sala de Terapia. Vaya para Ud y todos ellos mi más profundo agradecimiento y un fuerte abrazo. DNI 4.742.292 ----- ----- Pág. siguiente (2/3)