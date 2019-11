SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

CUMPLEAÑOS 16.11.2019 FELIZ CUMPLE CANDELARIA!!!! ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 24 - 17.00 Hs Los esperamos este domingo 24 a las 17.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada de $ 230,00 participas de todos los premios, ademas en la 9° vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.24.11. FRASE DEL DIA El pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. Friedrich Hegel (1770-1831) Filósofo alemán. "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folklore. Radiodale 92.3 o www.radiodale.net Programa folklórico cultural. Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. Elvirita. Declarado de interés provincial en 2007. Sábados de 9 a 11 horas. Historia, comentarios, Difusión de la lengua quichua. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folklórica. Contacto: 431870 mensajes de texto Whatsapp y audio 15341930. Desde aapstore radiodale Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. 15 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.16.11 CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11 ----- Torneo Dominó Interno 23/11Socios $40 la inscripción. No socios jubilados $50. Sorteo 10 horas. Traer almuerzo, algo para compartir. v.22.11 ----- MOMENTOS . El joven solo sueña su futuro,

el viejo solo sueña su pasado.

Uno simplemente es inmaduro

el otro solo es tiempo gastado. . El joven luchará por ascender

y el viejo solo busca mantenerse

uno siempre intentando aprender

el otro solo atina a defenderse. . Uno le aporta fuerza a la vida,

el otro simplemente su experiencia,

uno va trepando la subida

y el otro reforzando su conciencia. . Momentos cruciales muy diferentes

extremos donde el hombre se sustenta,

la suerte en el medio, está presente,

es parte importante en esta cuenta. . Ambos son y serán la misma cosa,

el joven eres tú en la palestra

y el viejo es el joven que reposa

simples etapas de la vida nuestra. . Manuel C. Gutierrez

