VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

Pág. siguiente (2/3) ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 24 - 17.00 Hs Los esperamos este domingo 24 a las 17.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada de $ 230,00 participas de todos los premios, ademas en la 9° vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.24.11. LA FAMILIA DEL SR. OSCAR RODOLFO GRAMACIOLI Agradece a todos los médicos enfermeras y todo el personal por la atención y afecto con que ha sido atendido las reiteradas veces que debió internarse en Clínica Delta. Eternamente agradecidos. Muchas gracias!! CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11 SE HA ENCONTRADO LLAVERO Con una llave en Guemes entre Moreno y Belgrano. Su dueño puede pasar a retirarla por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.22.11. FRASE DEL DIA "Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo". Voltaire Todos los socios al 30 de noviembre tener pago la cuota de todo el año 2019. La Comision. v.30.11. PETECO CARABAJAL Pueblo natal

Ella tu hija Martina

Te espera

En el puente carretero

Con su hermano Homero

Orgullos de papá. . Como pájaro en el aire

Allá arriba entre nubes

Riendas libres

A la frescura en tus notas

Bienechoras y el

Amor como bandera

Junto a la chacarera

Al violín y la guitarra

La pacha mamá te espera. Hugo Del Teso