SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo - 24 - 17.00 Hs Los esperamos este domingo 24 a las 17.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada de $ 230,00 participas de todos los premios, ademas en la 9° vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.24.11. ~SIN DESPEDIDAS~ Te busco

y doy vueltas por la casa

como un remolino de viento. . Que gira en torno a ti,

deseando me abraces

con tus brazos fuertes. . Que tantas veces

me refugiaron,

me cobijaron. . Miro el patio lleno de hojas

y ya no te veo a través

del ventanal barriendo,

las hojas de los árboles

desparramadas por doquier. . El aroma de tu cigarrillo,

quedó flotando en el aire

por toda la casa. . Impregnando el altillo

bajando por las escaleras

como diciendo, "aquí estoy"

y un montón de recuerdos,

anudan mi garganta. . Y este silencio atroz

que se quedó

sin un adiós,

cuando la muerte

se lo lleva todo,

y peor aún...

Sin despedidas. De Luis Alberto Pisaco Derechos reservados Escrito: 140719 Campana Argentina ----- PEREGRINACIÓN NÁUTICA Nº 17 EL 8 DE DICIEMBRE DE 2019 EL OBISPADO DE ZARATE - CAMPANA Y EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 402 "NUESTRA SEÑORA DE LAS ISLAS" INVITAN A LA: Río Carabelas y Canal Alem Islas de Campana SALIDA DE LANCHAS EN PROCESIÓN NÁUTICA DESDE EL PUERTO DE CAMPANA A LAS 09:00 hs. SERVICIO DE LANCHAS GRATIS RESERVA TU LUGAR EN CASTELLI 390 "RODBUL" - CAMPANA - EN HORARIO COMERCIAL SERVICIO DE BUFFET Y PASTELERIA PARA EL MATE A BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. (A cargo de Encuentro Matrimonial). NO SE SUSPENDE POR LLUVIA. ----- FRASE DEL DIA Todo el que quiere hacer el bien a la raza humana siempre termina en la intimidación universal. Aldous Huxley (1894-1963) Novelista, ensayista y poeta inglés. TROPICAL BARRIENTOS EN EL MIRADOR Esta noche gran fiesta "Retro" de la Cumbia en el Salón Mirador del Club Belgrano (F. Pagola casi Irquiza) Zárate 21.30 hs. La "Super Super" Tropical Barrientos, Armonizando con Ritmo y Romina Gonzalez. Bono contribución $ 200 incluye empanadas o pizza. Esta noche "explota" El Mirador de Belgrano. v.23.11. ----- Pág. siguiente (2/3)