DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2019

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo - 24 - 17.00 Hs Los esperamos este domingo 24 a las 17.00 horas en la Loteria del Ballet Eluney , Lugar Club Estrella del Este - Sivori 250 . Aqui siempre ganas con solo abonar la entrada de $ 230,00 participas de todos los premios, ademas en la 9° vuelta podes ganarte una suma importante. Colabora, participa y gana con Eluney. Es unico , en solo dos horas los mejores premios. v.24.11. FRASE DEL DIA Y la vida es uno mismo, y uno mismo son los otros. Juan Carlos Onetti (1909-1994) Escritor uruguayo. AGRADECIMIENTO La familia de José Adum quiere agradecer el profesionalismo, la humanidad y la sinceridad con la que trataron al paciente y a sus allegados tanto en emergencias, en UCO y en UTI del Hospital San José. A Samuel Villavicencio y a todo el personal de Ciems Emergencias, Al DR. Elías por su entrega para estabilizarlo y poder hablar con él un día más. A quienes quisieron salvarlo, pero el destino ya estaba escrito. A quienes se acercaron a donar sangre. A quienes rezaron por él. Y a todos quienes de una u otra forma nos acompañaron. TROPICAL BARRIENTOS EN EL MIRADOR Esta noche gran fiesta "Retro" de la Cumbia en el Salón Mirador del Club Belgrano (F. Pagola casi Irquiza) Zárate 21.30 hs. La "Super Super" Tropical Barrientos, Armonizando con Ritmo y Romina Gonzalez. Bono contribución $ 200 incluye empanadas o pizza. Esta noche "explota" El Mirador de Belgrano. v.23.11. HOY 17,00 HS LOTERIA DEL BALLET ELUNEY Varios sorteos con la entrada Hoy a las 17,00 hs en el Club Estrella del Este se ha de realizar el anteultimo encuentro de los entretenimientos familiares del Ballet de Folklore y Tango Eluney, con motivo de los festejos de sus 26 años de vida sera especial ya que habra varios sorteos extras con la entrada que tiene un valor de $ 230,00 y podes ganar mas de doce mil pesos en efectivo, ya que aqui con solo abonar la entrada participas de todas los premios de las 9 vueltas.Te esperamos ya que tambien podes ganar mas de ocho mil pesos en el extra , no te llo podes perder pues aqui siempre ganas. Este es el anteultimo del año ya que el domingo 8 de diciembre finalizamos un año mas de esta loteria familiar que en nuestra ciudad es unica e inimitable. Gracias una vez mas por el acompaniamiento de los vecinos que confian en Eluney.- EL OBISPADO DE ZARATE - CAMPANA Y EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 402 "NUESTRA SEÑORA DE LAS ISLAS" INVITAN A LA: PEREGRINACIÓN NÁUTICA Nº 17 EL 8 DE DICIEMBRE DE 2019 Río Carabelas y Canal Alem Islas de Campana SALIDA DE LANCHAS EN PROCESIÓN NÁUTICA DESDE EL PUERTO DE CAMPANA A LAS 09:00 hs. SERVICIO DE LANCHAS GRATIS RESERVA TU LUGAR EN CASTELLI 390 "RODBUL" - CAMPANA - EN HORARIO COMERCIAL SERVICIO DE BUFFET Y PASTELERIA PARA EL MATE A BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. (A cargo de Encuentro Matrimonial). NO SE SUSPENDE POR LLUVIA.