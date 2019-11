MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

Cena despedida de año Ballet Eluney sábado 7- 21,30 Hs Ya podes adquirir las entradas para la gran cena show despedida de año y cierre de los talleres municipales, que organiza el ballet Eluney el sábado 7 de diciembre a las 21,30 hs en el Club Estrella del Este. El menú será entrada empanadas caseras, plato principal napolitanas con rusa, postre pan dulce y sidra, el costo es de $ 400,00 además con la entrada habrá varios sorteos. Bailaremos todos los ritmos con " Armonizando con Aldo " imperdible noche a todo baile para despedir el año, tarjetas limitadas ya están en venta en J.Jaures 767, Club, Bailarines de Eluney, Radio Simple Rawson 329 de 9,00 a 11,30 Hs o llame al 15 570418 . FRASE DEL DIA Amad el arte, entre todas las mentiras es la menos mentirosa. Gustave Flaubert (1821-1880) Escritor francés. PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.30.12. CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.30.11 Es muy doloroso perder un ser querido por eso estamos para ayudarte y entre todos alivianar nuestro dolor. Nos reunimos los sabados de 15 a 19 hs en Capilla del Señor 781. Te esperamos!!!!!