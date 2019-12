Cumpleaños

SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Pág. siguiente (2/3) CENTRO DE JUBILADOS DEL PETROLEO INVITACION El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados, compañeros en actividad y público en general a un almuerzo familiar el 07 de Diciembre las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponibles en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE = 420127, los días Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 horas. Valor socios $ 500, invitados $ 600 - Venta de solo 100 tarjetas, o hasta el miércoles 04-12-19. SUB COMISION DE FIESTAS. V.7.12. PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.30.12. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.12.12. FRASE DEL DIA Toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver la mirada atrás. Stefan Zweig (1881-1942) Escritor austriaco. CENA DESPEDIDA DE AÑO Ballet Eluney sábado 7- 21,30 Hs Ya podes adquirir las entradas para la gran cena show despedida de año y cierre de los talleres municipales, que organiza el ballet Eluney el sábado 7 de diciembre a las 21,30 hs en el Club Estrella del Este. El menú será entrada empanadas caseras, plato principal napolitanas con rusa, postre pan dulce y sidra, el costo es de $ 400,00 además con la entrada habrá varios sorteos. Bailaremos todos los ritmos con " Armonizando con Aldo " imperdible noche a todo baile para despedir el año, tarjetas limitadas ya están en venta en J.Jaures 767, Club, Bailarines de Eluney, Radio Simple Rawson 329 de 9,00 a 11,30 Hs o llame al 15 570418 . ----- Pág. siguiente (2/3)