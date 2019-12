DOMINGO 1º DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.12.12. PEREGRINACION A LUJAN Este año la peregrinación, como puede apreciarse, se realizará el lunes 16 de diciembre."El minibús partirá a las 13:30 desde la Catedral Santa Florentina hacia la ciudad de Luján, regresando alrededor de las 19 a Campana."Al arribo a esta localidad, cada peregrino será acercado a su domicilio particular."El costo del viaje es de $ 470."Los interesados en concurrir por este medio( minibús), deben efectuar su reserva abonando el viaje antes del 8 de diciembre."Celular de contacto Nº 3489 15 59-9115. Domicilio: Balbín 1060. Campana." v.15.12. ----- "LLEGAR A VIEJO" Es triste llegar a viejo solo y abandonado // habla mal de los amigos // en este suelo sagrado. No hay que olvidar hermano la mano // que te ayudó // cuando enfermo y solo te acompañó en tu dolor // eso no es de agradecido y tampoco de amor // de qué amor hablamos que provocamos // tanto mal // con palabras hirientes que llegan al corazón // te parte hasta el alma y no piden perdón. Todo llega en esta vida, es la ley suprema // se paga acá en la tierra // con karma, efecto y causa // y Dios ve todo con sus ojos y tanto // hacemos llorar a El // y que arrepentimiento tendremos junto al Señor // y a nuestros hermanos. Juani Cossa ----- GRACIAS AMOR Por estos 5 años. Por siempre serás mi dulce y tierna chiquita. Te Amo! 29.11.14 - 29.11.19 ----- FELICES 15 AÑOS LULI 1/12/2019 Hoy comienza la aventura de vivir tus 15 años y das un paso más en tu camino a ser una persona adulta. Qué alegría, cuánta emoción! Te acordas cuando te llevaba de la manito al Jardín? Y despues tu comienzo en la escuela, con ojos bien grandes y carita de susto y un día de golpe estabas egresando de sexto y entrando a la secundaria con un montón de sueños. Y ahora cumpliendo ya quince años...parece mentira, ya te has convertido en nuestra princesa, como una hermosa promesa que se hace realidad. Has crecido tan rápido mi amor. Verte crecer tan hermosa. Te espera una vida con mucho amor, en tus aventuras...no vamos a poder acompañarte, porque formarán parte de tu experiencia con el mundo nuevo. Felices 15 Años Luli. Te lo deseamos: mami, tus hermanos Alexis, Adrián, abuelos José e Irma, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, cuñada, Diego. PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.30.12. CENA DESPEDIDA DE AÑO Ballet Eluney sábado 7- 21,30 Hs Ya podes adquirir las entradas para la gran cena show despedida de año y cierre de los talleres municipales, que organiza el ballet Eluney el sábado 7 de diciembre a las 21,30 hs en el Club Estrella del Este. El menú será entrada empanadas caseras, plato principal napolitanas con rusa, postre pan dulce y sidra, el costo es de $ 400,00 además con la entrada habrá varios sorteos. Bailaremos todos los ritmos con " Armonizando con Aldo " imperdible noche a todo baile para despedir el año, tarjetas limitadas ya están en venta en J.Jaures 767, Club, Bailarines de Eluney, Radio Simple Rawson 329 de 9,00 a 11,30 Hs o llame al 15 570418 . FRASE DEL DIA "Algunos piensan que conocen a todos, cuando en realidad no se conocen a sí mismos." Alberto Durero

CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.10.12 ----- AGRADECIMIENTO El pasado 08 de noviembre el jardin de infantes nº914 llevó a cabo su tradicional festival como cierre del proyecto instiitucional abordado durante el presente ciclo lectivo. El trajajo arduo durante meses tuvo su recompensa. Queremos agradecer profundamente a todos y cada uno de los que nos ayudaron para que todo sea posible: -Municipalidad de Campana -Papelera Mompa -Estética y Belleza Sonia Cortés -Sindicato petrolero y gas privado -Flia delgado-extremadouro -Flia shults -Cruz Roja Campana -Policia -Colonia Puerto Nuevo -Frente de Todos -local de ropa "libra" -Enciclopedias milenio editorial -"Las Meyis" tienda de ropa -Peluqueria marcos jendrulek -Peluqueria Nani -El vestidor, tienda de ropa -Librería Supa -Rustica cuadernos -Papelera del sol -Kusy fay -Maxikiosco el tati -Piolin -Capitan frio -Escuela 16 -Centro de Jubilados de pueyrredon -Carniceria buby -Sindicato UOMm. agrupación violeta -Locutora: Gladys Vallejos -Parrillero Emilio -Paola Meoniz "Pachanga" -Nadia Castillo Masoterapeuta -Caro madero, tienda de ropa -Familia Llanos-Arrieta -Familia Gajo -Kiosco Marcela -Punta del Diablo -Lo que ellas quieren -Grupo Marquez -Regaleria benditas mis manos -Isabella zapateria -Concejal Sol Calle -Yiyi Cafardo -Sol de Mayo panadería -Labriola -Barberia liff -El Papero -Regaleria Benditas mis manos -Local de indumentaria "libra" -La Rabona, escuela de futbol de Money Collela -Empresa einhell -Los payasos: gaby-fofo-miliki -Sebastian pichi -Marcela Meglio -Laura Abalsamo Muchas gracias!!!! Equipo directivo, docente, auxiliar, asociación cooperadora, niños y niñas del jardin de infantes nº914.