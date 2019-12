MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.12.12. FRASE DEL DIA "El amor te ha hecho libr.No desperdicies este milagro po falta de valor para elegir" ----- CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.10.12 CENA DESPEDIDA DE AÑO BALLET ELUNEY sábado 7- 21,30 Hs Ya podes adquirir las entradas para la gran cena show despedida de año y cierre de los talleres municipales, que organiza el ballet Eluney el sábado 7 de diciembre a las 21,30 hs en el Club Estrella del Este. El menú será entrada empanadas caseras, plato principal napolitanas con rusa, postre pan dulce y sidra, el costo es de $ 400,00 además con la entrada habrá varios sorteos. Bailaremos todos los ritmos con " Armonizando con Aldo " imperdible noche a todo baile para despedir el año, tarjetas limitadas ya están en venta en J.Jaures 767, Club, Bailarines de Eluney, Radio Simple Rawson 329 de 9,00 a 11,30 Hs o llame al 15 570418 . PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.30.12. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de LETICIA FERNANDEZ. Quien la encentre comunicarse al cel 15-571672. v.8.12. ----- BRINDIS DE LOS 20 AÑOS Anotarse hasta el 14/12/2019. Socios gratis (abonan la benida que consumen). No socios $ 200 + bebida. Se realizará el 21/12/2019 13 hs. en nuestra sede de Abuelos Plaza España. La Comisión. v.14.12.