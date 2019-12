JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

EL QUERIDO CARUMBE Desde Campana te hablo // con recuerdo y mucha fe // el del basket de mi barrio // mi querido Carumbé. Pedrito Fratichelli // otro ya no hay // sólo el Turco Rafael // y el Hachita Behocaray. Pero de vos no me olvido // ni a media cuadra o esquina // querido Cuervo perdido // amigo Quico Lencina. Zárate abriste el camino // de mano de Rafael // junto a Parizia y Vasino // a Boedo, gran Barrio fiel. Hugo Del Teso ----- PEREGRINACION A LUJAN Este año la peregrinación, como puede apreciarse, se realizará el lunes 16 de diciembre."El minibús partirá a las 13:30 desde la Catedral Santa Florentina hacia la ciudad de Luján, regresando alrededor de las 19 a Campana."Al arribo a esta localidad, cada peregrino será acercado a su domicilio particular."El costo del viaje es de $ 470."Los interesados en concurrir por este medio( minibús), deben efectuar su reserva abonando el viaje antes del 8 de diciembre."Celular de contacto Nº 3489 15 59-9115. Domicilio: Balbín 1060. Campana." CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. ---- BRINDIS DE LOS 20 AÑOS Anotarse hasta el 14/12/2019. Socios gratis (abonan la benida que consumen). No socios $ 200 + bebida. Se realizará el 21/12/2019 13 hs. en nuestra sede de Abuelos Plaza España. La Comisión. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! FRASE DEL DIA "No permitas que otro ser humano a quien ames te haga perder la autoestima.Tu centro está en tí, y si no lo pierdes de vista, percibirás todo el amor que necesitas. No te conformes con menos." (Luisa Delfino) CENTRO DE JUBILADOS DEL PETROLEO INVITACION El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados, compañeros en actividad y público en general a un almuerzo familiar el 07 de Diciembre las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponibles en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE = 420127, los días Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 horas. Valor socios $ 500, invitados $ 600 - Venta de solo 100 tarjetas, o hasta el miércoles 04-12-19. SUB COMISION DE FIESTAS. Cena despedida de año Ballet Eluney sábado 7- 21,30 Hs Ya podes adquirir las entradas para la gran cena show despedida de año y cierre de los talleres municipales, que organiza el ballet Eluney el sábado 7 de diciembre a las 21,30 hs en el Club Estrella del Este. El menú será entrada empanadas caseras, plato principal napolitanas con rusa, postre pan dulce y sidra, el costo es de $ 400,00 además con la entrada habrá varios sorteos. Bailaremos todos los ritmos con " Armonizando con Aldo " imperdible noche a todo baile para despedir el año, tarjetas limitadas ya están en venta en J.Jaures 767, Club, Bailarines de Eluney, Radio Simple Rawson 329 de 9,00 a 11,30 Hs o llame al 15 570418 . PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de LETICIA FERNANDEZ. Quien la encentre comunicarse al cel 15-571672. -----