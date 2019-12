MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

CAMPANAZO DE HUGO Todos los sabado de 12 a 14 hs. Por FM Simple 97.3, "Invitados del tango de hoy, Distintos interpretes" y tambien "El Rinconcito del Folcklore. No se lo pueden perder. Sabado de 12 a 14 hs. Conducción: Hugo Del Teso. v.10.12 ----- EN LA PAZ DE TU ALMA Me recosté en tu falda // me abracé a tu cintura // y descansé en tus ojos, // Aquella tarde. Y en esa paz yo supe // que ahí me quedaría // en el mar de tus ojos // y cabellos al viento. Así permanecimos // mirándonos el alma // había transcurrido // una vida sin vernos. De Luis Pisaco Derechos de autor Escrito: 05-11-2019- Campana Argentina ----- BRINDIS DE LOS 20 AÑOS Anotarse hasta el 14/12/2019. Socios gratis (abonan la benida que consumen). No socios $ 200 + bebida. Se realizará el 21/12/2019 13 hs. en nuestra sede de Abuelos Plaza España. La Comisión. v.14.12. FRASE DEL DIA Pobre, pero endeudado sólo conmigo mismo. Horacio (65 AC-8 AC) Poeta latino. PAPA NOEL EN BARRIO SIDERCA Este jueves 12 de diciebre será el encendido del arbolito de navidad enla Soc.de Fomento del Barrio (Avda. Lavezzari 11). Estará Papá Noel recibiendo las cartas y dando golosinas. Los esperamos. v.12.12. PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.30.12. BALLET ELUNEY sábado 7- 21,30 Hs Ya podes adquirir las entradas para la gran cena show despedida de año y cierre de los talleres municipales, que organiza el ballet Eluney el sábado 7 de diciembre a las 21,30 hs en el Club Estrella del Este. El menú será entrada empanadas caseras, plato principal napolitanas con rusa, postre pan dulce y sidra, el costo es de $ 400,00 además con la entrada habrá varios sorteos. Bailaremos todos los ritmos con " Armonizando con Aldo " imperdible noche a todo baile para despedir el año, tarjetas limitadas ya están en venta en J.Jaures 767, Club, Bailarines de Eluney, Radio Simple Rawson 329 de 9,00 a 11,30 Hs o llame al 15 570418 .