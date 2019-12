MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) -AVISOS PARROQUIALES- CAMBIO DE HORARIOS A partir del 9 de diciembre Las misas vespertinas de lunes a viernes se celebrarán a las 19:30 hs. en Catedral Santa Florentina MISA DE EGRESADOS DEL SEMINARIO CATEQUISTICO "DIVINO MAESTRO" Miércoles 11 de diciembre - 19:00 hs. en la Capilla del Seminario Diocesano Güemes esq. Chiclana - Campana Luego ágape a la canasta. ORDENACIÓN DIACONAL DEL ACÓLITO MARTIN EVANGELISTA por imposición de Mons. Pedro Laxague. Sábado 14 de diciembre - 11:00 hs. Parroquia Inmaculada Concepción de Maquinista Savio Luego ágape a la canasta- Traer empanadas FIESTA PATRONAL CAPILLA NTRA. SRA. DE GUADALUPE Triduo de Oración 12 y 13 de diciembre - 19 hs Rezo del santo Rosario Por nuestra Patria, por la Familia y por el trabajo Fiesta Patronal 14 de diciembre - 19 hs. Misa - Procesión Fogón familiar En Cuelli y Maffeis - Barrio Los Pioneros LUZ DE LA PAZ DE BELÉN 15 de diciembre En la misa de 20 hs. los miembros del Grupo Scouts Mons. Espósito Castro presentarán Luz de la Paz de Belén Al finalizar la misa, representación del Pesebre Viviente, por niños y jóvenes de la Parroquia. MISA DE LAS EMBARAZADAS 15 de diciembre - 20:00 hs. Oración por las familias que desean tener un hijo y Bendición de embarazadas. Catedral Santa Florentina XI PEREGRINACIÓN DE PIEDAD ECUMÉNICA DIOCESANA y IV INTERRELIGIOSA Lunes 16 de diciembre a las 15 hs en la Basílica de Luján. Punto de encuentro fachada de la Basílica, portón acceso a la Cripta. Por el transporte consultar en secretaría parroquial NAVIDAD SOLIDARIA EN FAMILIA para las Familias que más lo necesitan Para esta Navidad te proponemos sumarte a Caritas Santa Florentina participando generosamente y en Familia para acercar una canasta con productos navideños a otra Familias de la Parroquia que lo necesitan Anotate para entregar con tu familia una canasta esta Navidad. Más detalles de formas de donar y contactos en cartelera parroquial. PREFECTURA RECUERDA Y RECOMIENDA En virtud de aproximarse la temporada estival y con la finalidad de evitar potenciales accidentes con desenlaces fatales habida cuenta la creciente concurrencia de ciudadanos al nuevo sector costanero de esta Ciudad con fines de esparcimiento y en mayor medida durante los fines de semana, la Prefectura Campana reitera la recomendación de procurar la mayor prudencia a todos los ciudadanos que se acerquen al sector referenciado, algunos con intensiones de introducirse a las aguas del Río Paraná de las Palmas para bañarse y/o refrescarse que esta zona costera NO ES APTA, NI HABILITADA PARA BAÑISTAS, radicando tal PROHIBICION en el grave peligro que presenta la geografía de la costa, la presencia de remolinos, fuerte velocidad de la corriente y distintas profundidades a causa de la irregularidad del lecho del río. Asimismo en relación al habitual incremento de la navegación náutica deportiva que se produce en esta época, la Prefectura Campana recuerda también que existen zonas habilitadas para dicha práctica, acorde lo reglamentado por Disposición PZDE, RI.7 N° 02/2014. Es de mención recordar los teléfonos y frecuencias radioeléctricas de emergencia de la Prefectura Campana, para lo cual en caso de producirse eventuales accidentes, puede comunicarse al: Emergencias Náuticas: 106 (disponible en todo el litoral marítimo y fluvial), Prefectura Campana: (03489) 422055 o 446117; vía VHF al Servicio Móvil Marítimo: 156,8 Mhz (Canal 16 "Emergencias"), Prefectura Campana "L5S" (Lima-Cinco-Sierra), 156,875 Mhz (Canal 77). v.15.12. ASOCIACION DE JUNILADOS Y PENSIONADOS NAC. Y PROVINCIALES CAMPANA Pueyrredón 653 Tel. 426003 INVITACION La comision directiva infgorma a sus socios y simpatizantes que el día 14 de diciembre a las 21.30 hs se realizará la "Cena Baile" en nuestras instalaciones de calle Pueyrredón Nº 653 para Despedir el Añpo 2019. Las tarjetas están en venta en el horario de 8 a 11.30 hs. Las mismas serán reservadas hasta 48 hs antes del evento, las que no han sido reservadas y no son retiradas antes de las 48 hs se colocarán nuevamente a la v enta. El soscio deberá presentar el último Recibo de pago de la cuota societaria. En la animación musical actuará Cristian y el Disck Jockey Marco Lavié. v.14.12. Ilusion de la 3º Edad Centro de Jubilados Recordamos a la comunidad que contamos con asesoramiento jurídico. Jubilaciones y Pensiones , Divorcios , Sucesiones ,Laboral IPS , Docentes ,Municipales ,Reparación Histórica ,Juicio de reajuste. Atención en Liniers 230 - Tel (011) 5036-4290 . Viernes de 12.30 hs. salazardani59.ds@gmail.com. v.15.12. Escuela de Educación Agraria Nº 1 "Isla Talavera" Ruta 12 KM 102,5 - Campana. Se informa a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción para alumnos ingresantes al ciclo lectivo 2020. La misma se realizará en la Escuela Secundaria Nº 1 "René Favaloro" sita en Santiago del Estero 129, desde el día: 16 al 20/12/19, en el horario de 8 a 12 Hs. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Fotocopias del DNI del alumno, padre o tutor. CUIL del alumno. Partida de Nacimiento. Certificado Buco- dental y Oftalmológico. Vacunas de Prueba de Alergia. Constancia de Alumno Regular de 6to. Año. Vacuna Antitetánica. Equipo Directivo de EESA N 1 Cáritas Pquia. Santa Florentina Por una Navidad Solidaria en Familia Cáritas Parroquial está organizando las bolsas navideñas para ser entregadas el jueves 19 de diciembre a las familias que asisten a nuestras sedes de Centro y Bº Lubo. Por tal motivo, te invitamos nos ayudes a confeccionarlas, colaborando con: Frutas en almíbar, arvejas, sobres de mayonesa, pan dulce ó budín, jugo en polvo, turrones, aceite, arroz, fideos, azúcar, yerba, tomate al natural. Las donaciones podrán ser dejadas en los canastos puestos en el templo en los horarios de misa, ó en Cáritas, Rivadavia 426, los días martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas hasta el jueves 12 de diciembre inclusive. Desde ya muchas gracias. FELICES FIESTAS!!! CENTRO ILUSION DE LA TERCEREA EDAD ASESORAMIENTO JURÍDICO Recordamos a la comunidad que contamos con asesoramiento jurídico. Jubilaciones y Pensiones , Divorcios , Sucesiones ,Laboral IPS , Docentes ,Municipales ,Reparación Histórica ,Juicio de reajuste. Atención en Liniers 230 - Tel (011) 5036-4290 . Viernes de 12.30 hs. salazardani59.ds@gmail.com. v.15.12. Los miembros de la Comisión Administradora del barrio 24 de febrero convocan a los socios a asamblea extraordinaria . Los miembros de la Comisión Administradora del barrio 24 de febrero convocan a los socios a asamblea extraordinaria . La misma se realizará en el barrio el día 13 de Diciembre de 2019 desde las 18:00hs. El orden del día y padrón de socios con derecho a voto están disponibles en sede social y serán informados vía e-mail. v.12.12. EVANGELIO DEL DIA Mateo (11,28-30): EN aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo: «Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».