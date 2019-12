JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

PAPA NOEL EN BARRIO SIDERCA Este jueves 12 de diciebre será el encendido del arbolito de navidad enla Soc.de Fomento del Barrio (Avda. Lavezzari 11). Estará Papá Noel recibiendo las cartas y dando golosinas. Los esperamos. v.12.12. FRASE DEL DIA Repite con atención esta frase: estoy cansado de no estar contento (Calendario de Vida Luisa Delfino) DESEOS AGUSTÍN ANTIVERO conocido como "Coco" el Cafetero e ISABEL PLAZA: les deseo lo mejor en este nuevo camino por recorrer. Tu amigo Alberto Arce GRUPO MALAGATA EN SOC. FOMENTO VILLANUEVA Este sabado 14 Gran Fiesta de la Cumbia Retro 90 en S.F. B.Villanueva. Llega Grupo Malagata en vivo, creadores de éxitos internacionales (Luciernaga, Chiquilina Bonita, etc.). Super Super Tropical Barrientos. Aldo Geerman y Romina Gonzalez. Será la Fiesta mas grande de la cumbia retro.Anticipadas rebajadas $ 200 en Eintein Mitre 933 y en Soc. de Fomento Villanueva. No faltes. v.14.12. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 12 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.12.12. PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.30.12. BRINDIS DE LOS 20 AÑOS Anotarse hasta el 14/12/2019. Socios gratis (abonan la benida que consumen). No socios $ 200 + bebida. Se realizará el 21/12/2019 13 hs. en nuestra sede de Abuelos Plaza España. La Comisión. v.14.12.