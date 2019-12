Cumpleaños

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019

CUMPLEAÑOS FELIZ CUMPLE FRANCSESCA 12/12/2018 - 12/12/2019 TU ABUELA ROSALIA AGRADECIMIENTO A través de este prestigioso diario quiero hacer llegar mi agradecimiento al Hospital San José. A todo el personal médico y enfermería en gral., desde la Guardia hasta UCO (Unidad Coronaria) como profesionales y como buenas personas en particular al Dr. Zurita que tan bien me ha atendido durante 10 años y a los médicos de la Clinica Fátima de Escobar. Gracias a Fede Godoy que me llevó en su auto al Hospital, a mi nieto Enzo, mi mujer Delia y mi hija Rosana que se aguantaron (las noches que estuve internado en Escobar), durmiendo en una silla. Gracias a Juan Manuel Tejera, "Yiyo" Capo por conseguirme el transporte para viajar. Gracias Dario y Cristina. Gracias Clemente y Chili Gracias Adriana, estando enferma fue a visitarme. ----- Y SE ACERCAN LAS FIESTAS…. Y sin embargo no todo es festivo dentro de muchas familias y no lo digo sólo por lo económico, después de todo la plata "va y viene". Hay cosas más profundas que se sienten y muchas veces no sabemos por qué. Ausencias, sillas vacías, nostalgia, tristeza, dolor. Y todo ese dolor se disfraza de ira y aprovechamos el cambio de gobierno para profundizar la grieta y nos peleamos por las redes sociales defendiendo a los políticos que en realidad no hacen nada por nosotros. Y nos distanciamos porque estamos mal, y no soportamos el humor del pueblo, de los políticos, de la vecina, de los artistas en la TV, de la familia, de los negocios, no soportamos nada y en realidad queremos que las fiestas pasen lo antes posible. No nos acordamos de Jesús ni de su familia, solo nos ocupa lo que nos pasa a nosotros y después queremos que Dios y Jesús se acuerden de nosotros!!... Todo pasará….el furor del nuevo gobierno va a pasar, la navidad va a pasar, otro año se irá y vendrá uno nuevo y volvemos a tener esperanzas que dicen, es lo último que se pierde. Nelda Fischer PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.30.12. BRINDIS DE LOS 20 AÑOS Anotarse hasta el 14/12/2019. Socios gratis (abonan la benida que consumen). No socios $ 200 + bebida. Se realizará el 21/12/2019 13 hs. en nuestra sede de Abuelos Plaza España. La Comisión. v.14.12. GRUPO MALAGATA EN SOC. FOMENTO VILLANUEVA Este sabado 14 Gran Fiesta de la Cumbia Retro 90 en S.F. B.Villanueva. Llega Grupo Malagata en vivo, creadores de éxitos internacionales (Luciernaga, Chiquilina Bonita, etc.). Super Super Tropical Barrientos. Aldo Geerman y Romina Gonzalez. Será la Fiesta mas grande de la cumbia retro.Anticipadas rebajadas $ 200 en Eintein Mitre 933 y en Soc. de Fomento Villanueva. No faltes. v.14.12. PEREGRINACION A LUJAN Este año la peregrinación, como puede apreciarse, se realizará el lunes 16 de diciembre."El minibús partirá a las 13:30 desde la Catedral Santa Florentina hacia la ciudad de Luján, regresando alrededor de las 19 a Campana."Al arribo a esta localidad, cada peregrino será acercado a su domicilio particular."El costo del viaje es de $ 470."Los interesados en concurrir por este medio( minibús), deben efectuar su reserva abonando el viaje antes del 8 de diciembre."Celular de contacto Nº 3489 15 59-9115. Domicilio: Balbín 1060. Campana." v.15.12.