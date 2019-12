SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

FELIZ 1ER AÑITO HELENA!! Qué pronto pasó el tiempo, ya hace un año que llegaste a nuestras vidas y nos llenas los dias de amor y Besos. Te amo bella y tierna nieta. Te esperé con mucho amor y mimos y junto a tus papis Adri y Rosi y tus hermanos Uma y Valentín que te cuidan y aman. Que Dios te cuide y te proteja. Lo vamos a festejar en familia. Bisabuelos, abuelos, tios, primos y amigos te llenarán de mimos. Te amamos. Beso de tu Abu Marita. PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.30.12. FRASE DEL DIA "La humanidad es como es. No se trata de cambiarla, sino de conocerla". Gustave Flaubert (1821-1880) Escritor francés. BRINDIS DE LOS 20 AÑOS Anotarse hasta el 14/12/2019. Socios gratis (abonan la benida que consumen). No socios $ 200 + bebida. Se realizará el 21/12/2019 13 hs. en nuestra sede de Abuelos Plaza España. La Comisión. v.14.12. GRUPO MALAGATA EN SOC. FOMENTO VILLANUEVA Este sabado 14 Gran Fiesta de la Cumbia Retro 90 en S.F. B.Villanueva. Llega Grupo Malagata en vivo, creadores de éxitos internacionales (Luciernaga, Chiquilina Bonita, etc.). Super Super Tropical Barrientos. Aldo Geerman y Romina Gonzalez. Será la Fiesta mas grande de la cumbia retro.Anticipadas rebajadas $ 200 en Eintein Mitre 933 y en Soc. de Fomento Villanueva. No faltes. v.14.12 PEREGRINACION A LUJAN Este año la peregrinación, como puede apreciarse, se realizará el lunes 16 de diciembre."El minibús partirá a las 13:30 desde la Catedral Santa Florentina hacia la ciudad de Luján, regresando alrededor de las 19 a Campana."Al arribo a esta localidad, cada peregrino será acercado a su domicilio particular."El costo del viaje es de $ 470."Los interesados en concurrir por este medio( minibús), deben efectuar su reserva abonando el viaje antes del 8 de diciembre."Celular de contacto Nº 3489 15 59-9115. Domicilio: Balbín 1060. Campana." v.15.12.