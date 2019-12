DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) PEREGRINACION A LUJAN Este año la peregrinación, como puede apreciarse, se realizará el lunes 16 de diciembre."El minibús partirá a las 13:30 desde la Catedral Santa Florentina hacia la ciudad de Luján, regresando alrededor de las 19 a Campana."Al arribo a esta localidad, cada peregrino será acercado a su domicilio particular."El costo del viaje es de $ 470."Los interesados en concurrir por este medio( minibús), deben efectuar su reserva abonando el viaje antes del 8 de diciembre."Celular de contacto Nº 3489 15 59-9115. Domicilio: Balbín 1060. Campana." v.15.12. SOLIDARIDAD El merendero comedor Los Solcitos del Evita están necesitando ayuda para poder hacerle un rico almuerzo o merienda el dia 23/12 y el 30/12 a los nenes. Estamos necesitando golosinas, gaseosas, galletias, juguetes, ropa en buen estado y todo lo que sea necesario para que sea un gran dia. Si alguien quiere venir a colaborar para entretener a los niños será muy bien recibido. Payasos, títeres cantantes. Te esperamos en San Juan 318 Barrio Don Manuel. Tel. de contacto 03489-15-522429. v.22.12. ----- CAROLINA NATALIA BONESI Entre tu cielo y mi cielo una brisa de pasión // En las plegarias murmuro y sin saberlo tu canción de amor // Y basilo al golpe de tu, mi realidad // Preguntas y respuestas carentes de lógica // Se agradece casi sin gracia tu presencia en esta tu, mi cancion // Y digo que si y pienso en un no, quizás me termine dando cuenta // Que el espejismo de tu, mi realidad, camina solemne por el futuro de mi presente. Nahuel Moreyra Silva .12/12/2019 ----- EL DE LAS PALMAS De canto rodado tu entraña

y arena fina del sol

transitando entre Las Palmas

mezcla de sangre marrón. . Vas pasando por Campana

salpicando en alrededor

algún curupy costero

y hermoso sauce llorón. . De las costas te saludan

el junco y el ceibo en flor

y algún espinel cansado

viejo bote y pescador. . Sepenteo de anaconda

entre la niebla vas

a encontrar tu destino

Sepenteo de anaconda

entre la niebla vas

a encontrar tu destino

azul brillante del mar. Hugo Del Teso Diciembre 2019