VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Egresados 2019 de 6 to B de la Escuela Nº 16 Gral José de San Martín Felicitaciones a todos los egresados de Sexto B de la Escuela 16 por haber finalizado con esfuerzo y dedicación esta etapa cumpliendo sus metas y logros todos juntos .Les deseamos todo lo mejor para la nueva etapa que se aproxima y empezarán a transitar. PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.30.12. DOY EN ADOPCION GATITOS De dos meses, desparasitados. 03489-452623 / 698478. v.22.12. Y SE ACERCAN LAS FIESTAS…. Y sin embargo no todo es festivo dentro de muchas familias y no lo digo sólo por lo económico, después de todo la plata "va y viene". Hay cosas más profundas que se sienten y muchas veces no sabemos por qué. Ausencias, sillas vacías, nostalgia, tristeza, dolor. Y todo ese dolor se disfraza de ira y aprovechamos el cambio de gobierno para profundizar la grieta y nos peleamos por las redes sociales defendiendo a los políticos que en realidad no hacen nada por nosotros. Y nos distanciamos porque estamos mal, y no soportamos el humor del pueblo, de los políticos, de la vecina, de los artistas en la TV, de la familia, de los negocios, no soportamos nada y en realidad queremos que las fiestas pasen lo antes posible. No nos acordamos de Jesús ni de su familia, solo nos ocupa lo que nos pasa a nosotros y después queremos que Dios y Jesús se acuerden de nosotros!!... Todo pasará….el furor del nuevo gobierno va a pasar, la navidad va a pasar, otro año se irá y vendrá uno nuevo y volvemos a tener esperanzas que dicen, es lo último que se pierde. Nelda Fischer