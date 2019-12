Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FELICITACIONES FRANCO LORENZATTO!! Por ser escolta de la Bandera, por tu dedicación y compañerismo en tus estudios en el Colegio Don Bosco de Capital Federal. Te lo mereces!! Te desean tus abuelos Beba y José Lorenzatto ----- NAVIDAD DE ANTAÑO A mi ascendencia italiana, los Barletta. Añoranza de navidades pasadas. La soledad se sienta a mi mesa

se alimenta de memoria y recuerdos. El pavo de la abuela traído de Capilla,

copita de cognac en su garganta y nueces

peladas por los nietos. El relleno de condes y de duques

con castañas y jamones piamonteses. Lo dulce en panes de la nona,

Cipollinis fritados con esmero. Algarabía de chicos asustados

medianoche de frutos y regalos. Mis tíos,queridostíos,su algazara. Nosotros con mis primos y mi hermano. Mamá preparaba a escondidas un postre

de vainillas exquisito. Papá adoraba las reuniones y el brindis final,

en cada mesa,aunque los días lo llevaron

sin retorno una madrugada atardecida. Epifanía de aires campanenses. Un tiempo de Gracia adormecido

que vive en nuestros corazones. Susana Boéchat LIZI Quizás en mis sueños

despierte una mañana

en tus brazos de niña,

mi pequeña gigante. . Y sin saber acaso

que el tiempo

y el destino hizo

que recorriera,

tus hermosos caminos

de tu espiga dorsal. . ¡Quizás en esos sueños!

despierte una mañana

en donde nace el sol,

donde nace la vida

germinan las semillas

de la tierra el hechizo,

del sol y de la luna... . Del arroyo y su cauce,

y este cuarto creciente

que sube y va creciendo,

donde fluye el amor. . !Quizás despierte un día!

y ahí pueda quedarme

en tus pétalos suaves

y tus pliegos más íntimos

de besos carmesí. . De Luis Alberto Pisaco Derechos de autor Escrito: 11-12-19- Campana Argentina Imagen de la Red ----- DOY EN ADOPCION GATITOS De dos meses, desparasitados. 03489-452623 / 698478. v.22.12. ----- CENTRO DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES -Casa de día, y medio día -Tratamientos ambulatorios. -Terapias Vinculares -Grupos -Abordaje integral -Diagnóstico de tratamiento -Acompañamientos y Derivación con seguimiento -Espacio de escucha y orientación (Todos los viernes 18:30 hs GRATUITO) Atención a Obras Sociales y Particulares Mat-Prov-41325 Hab-Prov- Nº 2900-61160/18 Res Min- Nº 2519/15 Comunícate con Nosotros Te podemos Ayudar WhatsApp: 03487-15-643945 // Tel. 03487-436436 Face: Renaciendo Zárate // Mail: renaciendogranja@gmail.com Leandro N. Alem 30, Zárate, Buenos Aires ----- ----- ----- ----- LIGA DE MADRES DE FAMILIA Seccion Ntra Sra. del Carmen Agradece a sus socias amigos y a la comunidad la colaboracion recibida durante este año que termina y les desea que la paz del Señor y su inmenso amor los cubra y que este nuevo año nos encuentre renovados y dispuestos a emprender nuevos proyectos Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! Pág. siguiente (2/3)