Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- CENTRO DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES -Casa de día, y medio día -Tratamientos ambulatorios. -Terapias Vinculares -Grupos -Abordaje integral -Diagnóstico de tratamiento -Acompañamientos y Derivación con seguimiento -Espacio de escucha y orientación (Todos los viernes 18:30 hs GRATUITO) Atención a Obras Sociales y Particulares Mat-Prov-41325 Hab-Prov- Nº 2900-61160/18 Res Min- Nº 2519/15 Comunícate con Nosotros Te podemos Ayudar WhatsApp: 03487-15-643945 Tel. 03487-436436 Facebook: Renaciendo Zárate mail: renaciendogranja@gmail.com Leandro N. Alem 30, Zárate, Buenos Aires ----- "MI AMOR" Por donde andarás mi amor que te busco

y no te puedo encontrar

Te fuiste un día gris un 1º de octubre

fue una despedida triste tan solo un adios

yo me quedé llorando con las manos vacias. . Pero se un día volverás

te estaré esperando

siempre en el mismo lugar, porque un amor

como este nunca se olvidará

juntos de las manos

partiremos los dos, cruzaremos el ancho cielo

y un coro de angeles nos recibirá

allí estaremos para siempre

donde hay paz y amor juntos estaremos

juntito a Dios en esa inmensidad toda felicidad: . Y este amor nunca se olvidará, yo se

que lo prometimos y no sufrirá más el corazón

y se que un día volverás. Juani Cossa ----- AMANECE Gotas de rocío, lágrimas del cielo

humediciendo rosas en el jardín.

Sello de una noche llegando al fin,

agua bautismal bendiciendo el suelo. . Tiñe el espacio un rojo naciente,

pálidas estrellas nuscan refugio,

celestial batalla sin artilugio

entre luz y sombra, en marco

imponente. . El sol parido desde el fondo mismo

de impoluto espacio, fuente de vida,

muestra de pronto la sangrante herida

del firmamento, con todo lirismo. . Ya cambia el rio sus aguas oscuras,

milnearia magia, en aguas doradas,

otro día avanza si hacer paradas,

misterio y belleza, extrañas misturas. . Otro día que amanece, oficio santo

otra terrena esperanza universal.

Otra rosa que germina en el rosal.

Otra música inspira un nuevo canto. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L. ----- Abuelos Plaza España informa que los días 24 y 25 y 31 de diciembre asi como el 1/01/2020 permaneceremos cerrado. Los cumpleaños de diciembre se festejarán el 11 de enero. V.22.12. FRASE DEL DIA Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es sólo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información. Carl Sagan (1934-1996) Astrónomo estadounidense. DOY EN ADOPCION GATITOS De dos meses, desparasitados. 03489-452623 / 698478. v.22.12. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)