VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 ALQUILER DE SILLAS Exclusivo para socios. Consultanos!! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. Tel. 03489-422255. Whap (somo mjes) 03489-497324. v.6.1. ----- FRASE DEL DIA No me gusta la gente que nunca ha tropezado ni caído. Su virtud no tiene vida, no vale mucho. La vida no les ha revelado su belleza. Boris Pasternak (1890-1960) Poeta y autor ruso. ----- AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante GONZALEZ JUAN MARCELO, causante MARCELINO GONZALEZ CARBALLEIRO con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate Campana a cargo del agente fiscal en turno se solicita la colaboracion de la poblacion para dar con el paradero del causante MARCELINO GONZALEZ CARBALLEIRO, español de 63 años de edad, chofer de Uber, domiciliado en calle Schinoni Nº 144 de Campana nacido el día 26/12/1955 DNI Nº 93.668.728 quien resulta ser de fisonomia delfada, tez blanca, cabello corto cano, de 1.65 de estatura aproximadamente, ojos marrones, barba tipo candado cano, el cual vestía una camisa mangas corta a cuadfros color azul, bermudas de jeans y zapatos tipo mocasín color negro. Quien el día lunes 22 del corriente mes y año siendo aproximandamente las 10 hs se retiró de su domicilio sin aportar ningun dato desconociendo su actual paradero. Llamar al tel. comisaria 422534/422025. v.28.12.