Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante GONZALEZ JUAN MARCELO, causante MARCELINO GONZALEZ CARBALLEIRO con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate Campana a cargo del agente fiscal en turno se solicita la colaboracion de la poblacion para dar con el paradero del causante MARCELINO GONZALEZ CARBALLEIRO, español de 63 años de edad, chofer de Uber, domiciliado en calle Schinoni Nº 144 de Campana nacido el día 26/12/1955 DNI Nº 93.668.728 quien resulta ser de fisonomia delfada, tez blanca, cabello corto cano, de 1.65 de estatura aproximadamente, ojos marrones, barba tipo candado cano, el cual vestía una camisa mangas corta a cuadfros color azul, bermudas de jeans y zapatos tipo mocasín color negro. Quien el día lunes 22 del corriente mes y año siendo aproximandamente las 10 hs se retiró de su domicilio sin aportar ningun dato desconociendo su actual paradero. Llamar al tel. comisaria 422534/422025. v.28.12. CARITAS PQUIA SANTA FLORENTINA Que el niño Jesús nazca nuevamente en nuestros corazones y nos inunde de fe, esperanza y caridad. Los voluntarios de Cáritas Santa Florentina, agradecen las donaciones recibidas durante el año 2019. A los que colaboran con nuestras colectas: "Colecta Anual de Cáritas" y "Por una Navidad Solidaria". A, Asociación Dante Alighieri, Club Ciudad de Campana, Sr. Claudio Volpi, Sindicato Petroleros Campana, y a todos los que de una manera u otra, se acercan a nosotros con sus donaciones, facilitándonos la tarea de socorrer a nuestros hermanos más necesitados. A todos, Muchas Felicidades y que la Familia de Belén los Bendiga. FRASE DEL DIA Si tu llamas experiencias a tus dificultades y recuerdas que cada experiencia te ayuda a madurar, vas a crecer vigoroso y feliz, no importa cuán adversas parezcan las circunstancias. Henry Miller (1891-1980) Escritor estadounidense. ------ ------ Pág. siguiente (2/3)