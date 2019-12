DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- MERECIDA DISTINCIÓN Luego de 32 años y seis meses en Servicio, el Capitán de la Policía Bonaerense SERGIO GUSTAVO MARTÍNEZ se acogió al Retiro Voluntario. En reconocimiento a su labor y entrega, el Comando de Patrulla Campana le hizo entrega de una placa que expresa "Por su valiosa colaboración, su comprensión y lealtad durante los años de servicio en la Policía de la Provincia de Buenos Aires". Que esta nueva etapa que comienza, sea tan exitosa como la que acaba de concluír. TU FAMILIA ----- FRASE DEL DIA "La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, nininguno tan pobre que se vea necesitado de venderse". Jean Jacques Rousseau FELIZ 2020!! Se va terminando otro año. Como siempre, miramos hacia atrás y evaluamos lo que hicimos y lo que dejamos de hacer; lo que vivimos y lo que nos faltó vivir; lo que queremos descartar y lo que queremos conservar. Es tiempo de reflexión, evaluación y programación. Recordamos nuestra infancia; las reuniones familiares alrededor de aquellas larguísimas mesas; los años adolescentes cuando no veíamos la hora del abrazo de las 12 para salir con los amigos a festejar; los años maduros con nuestros hijos y su alegría. Recordamos a aquellos que ya partieron. Y nos detenemos en el ahora, sabiendo que nos hemos enriquecido con todas estas vivencias. Y, nuevamente, agradecemos. Brindemos por el presente que es lo unico que tenemos. Feliz 2020! Nelda Fischer. ----- FELIZ AÑO NUEVO Soc. de Fomento Villanueva les desea Feliz Año 2020 a todos los socios y amigos que colaboraron durante el 2019. Comision Directiva