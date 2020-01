MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cumpleaños

EXTRAVIO Perdi anteojos recetados zona correo argentino calle San Martín trayecto de Becerra a dominicis. O zona clinica delta. Si los viste comunicate al 03489-663507. V.4.1. ----- FRASE DEL DIA " Adiós a la Nochevieja, bienvenido el año nuevo lleno de alegría y esperanza". ----- FELIZ 2020!! Se va terminando otro año. Como siempre, miramos hacia atrás y evaluamos lo que hicimos y lo que dejamos de hacer; lo que vivimos y lo que nos faltó vivir; lo que queremos descartar y lo que queremos conservar. Es tiempo de reflexión, evaluación y programación. Recordamos nuestra infancia; las reuniones familiares alrededor de aquellas larguísimas mesas; los años adolescentes cuando no veíamos la hora del abrazo de las 12 para salir con los amigos a festejar; los años maduros con nuestros hijos y su alegría. Recordamos a aquellos que ya partieron. Y nos detenemos en el ahora, sabiendo que nos hemos enriquecido con todas estas vivencias. Y, nuevamente, agradecemos. Brindemos por el presente que es lo unico que tenemos. Feliz 2020! Nelda Fischer. CARITAS PQUIA SANTA FLORENTINA Que el niño Jesús nazca nuevamente en nuestros corazones y nos inunde de fe, esperanza y caridad. Los voluntarios de Cáritas Santa Florentina, agradecen las donaciones recibidas durante el año 2019. A los que colaboran con nuestras colectas: "Colecta Anual de Cáritas" y "Por una Navidad Solidaria". A, Asociación Dante Alighieri, Club Ciudad de Campana, Sr. Claudio Volpi, Sindicato Petroleros Campana, y a todos los que de una manera u otra, se acercan a nosotros con sus donaciones, facilitándonos la tarea de socorrer a nuestros hermanos más necesitados. A todos, Muchas Felicidades y que la Familia de Belén los Bendiga.