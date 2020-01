JUEVES 2 DE ENERO DE 2020

Cumpleaños

FELIZ 2020!! Se va terminando otro año. Como siempre, miramos hacia atrás y evaluamos lo que hicimos y lo que dejamos de hacer; lo que vivimos y lo que nos faltó vivir; lo que queremos descartar y lo que queremos conservar. Es tiempo de reflexión, evaluación y programación. Recordamos nuestra infancia; las reuniones familiares alrededor de aquellas larguísimas mesas; los años adolescentes cuando no veíamos la hora del abrazo de las 12 para salir con los amigos a festejar; los años maduros con nuestros hijos y su alegría. Recordamos a aquellos que ya partieron. Y nos detenemos en el ahora, sabiendo que nos hemos enriquecido con todas estas vivencias. Y, nuevamente, agradecemos. Brindemos por el presente que es lo unico que tenemos. Feliz 2020! Nelda Fischer. ----- FRASE DEL DIA " Adiós a la Nochevieja, bienvenido el año nuevo lleno de alegría y esperanza". EXTRAVIO Perdi anteojos recetados zona correo argentino calle San Martín trayecto de Becerra a dominicis. O zona clinica delta. Si los viste comunicate al 03489-663507. V.4.1. FRASE DEL DIA "A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante". Oscar Wilde. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 ALQUILER DE SILLAS Exclusivo para socios. Consultanos!! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. Tel. 03489-422255. Whap (somo mjes) 03489-497324. v.6.1. PEDIDO SOLIDARIO Para paciente crónico se necesita VALCOTE (Divalproato de sodio) e IRAZEN (Aripiprazol). Mandar mje a 3489-533959. v.3.1.