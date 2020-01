SABADO 4 DE ENERO DE 2020

Cumpleaños

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 TURISMO 2020 Ya tenemos tarifas para Verano 2020 en viajes nacionales y regionales. Promociones especiales y muchos medios de pagos. Consultanos! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. Tel. 03489-422255. Whap: (solo mjes) 03489-497324. v.6.1. EXTRAVIO Perdi anteojos recetados zona correo argentino calle San Martín trayecto de Becerra a dominicis. O zona clinica delta. Si los viste comunicate al 03489-663507. V.4.1. FRASE DEL DIA En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da. Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español. TROPICAL MARRIENTOS 2020 Este viernes la "Super Super" actua en Salon de Fiesta "Los Jacintos" Campana. El sabado inaugura la temporada de los sabados del "Paquetito" Castelli 854 casi Justa Lima (22 hs). El domingo Fiesta en Country Matheu. v.4.1. ----- MISA DE AÑO NUEVO Y REYES Sabado 4 de enero 2020 17 hs Inaugurando el primer tramo de la Capilla de Rio Luján (Petorutti y Sivori) Finalizada la misa festejaremos con un pequeño ágape a la canasta Los más pequeños recibirán un presente de manos de los Reyes Magos. -----