MARTES 7 DE ENERO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

"PEDIDO A LOS REYES MAGOS" "REY MAGO POBRE" "LOS POBRES REYES MAGOS" Papá por qué somos pobres?

yo quiero un chiche, jugar,

todos los chicos los tienen

y no me lo quieren prestar.

Yo se papá que tu quieres

pero no los puedes comprar

pidamos a los Reyes Magos

que de mí se acordarán.

Hijo de mi corazón!

así sollozaba el padre,

los tendrás con el sudor

de mi cuerpo y de tu madre.

Todo por verte contento

hijo querido seré.

Haré los mis sacrificios

pero felíz te veré.

A la mañana del seis

el chico vió en sus zapatos

un montón de los juguetes

pedidos a los Reyes Magos.

Muy dichoso fue aquel niño

encerrado en su inocencia

porque los Reyes cumplieron

Letra: Roberto Palacios ----- FRASE DEL DIA La alegría más grande es la inesperada. Sófocles CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 TURISMO 2020 Ya tenemos tarifas para Verano 2020 en viajes nacionales y regionales. Promociones especiales y muchos medios de pagos. Consultanos! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. Tel. 03489-422255. Whap: (solo mjes) 03489-497324. v.16.1. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 ALQUILER DE SILLAS Exclusivo para socios. Consultanos!! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. Tel. 03489-422255. Whap (somo mjes) 03489-497324. v.16.1.