MIERCOLES 8 DE ENERO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

CUANDO LLEGA LA NOCHE Cuando envuelve la noche entre su sombra

la vida que da vida al universo.

Cuando busco la rima para un verso

y escucho que el silencio me la nombra. Cuando tiende el ocaso negra alfombra

ocultando la luz con su reverso,

yo me siento dentro mio cual converso

que cambia de creencia y no se asombra. Cuando llega la noche, la recuerdo,

la imagino como ayer, no hay olvido

y entre horas ya vividas yo me pierdo. Soñar, soñar fue siempre un sin sentido,

la locura tal vez del hombre cuerdo

Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L. ----- FRASE DEL DIA Matar con el pensamiento todo cuanto se ama: única manera de morir. Simone Weil (1909-1943) Filósofa y activista política francesa. ----- CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Moreno 354 Tel 422255 TURISMO 2020 Ya tenemos tarifas para Verano 2020 en viajes nacionales y regionales. Promociones especiales y muchos medios de pagos. Consultanos! Sede social Moreno 364 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. Tel. 03489-422255. Whap: (solo mjes) 03489-497324. v.16.1.